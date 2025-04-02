https://ria.ru/20250402/mask-2008981023.html

В Белом доме рассказали, когда Маск покинет свой пост

В Белом доме рассказали, когда Маск покинет свой пост - РИА Новости, 02.04.2025

В Белом доме рассказали, когда Маск покинет свой пост

Американский предприниматель Илон Маск уйдет с государственной службы тогда, когда его работа в департаменте государственной эффективности (DOGE) будет... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T20:24:00+03:00

2025-04-02T20:24:00+03:00

2025-04-02T20:24:00+03:00

в мире

сша

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илон маск

майк джонсон

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск уйдет с государственной службы тогда, когда его работа в департаменте государственной эффективности (DOGE) будет завершена, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, опровергнув сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска. "Илон Маск и президент Трамп оба публично заявляли, что Илон уйдет с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена", - написала она в социальной сети Х. Левитт также назвала "мусором" информацию о предстоящем уходе Маска. Как сообщила ранее в среду газета Politico со ссылкой на источники, Трамп объявил своему окружению о том, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемости Маска и всё чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250307/tramp-2003569333.html

https://ria.ru/20250331/tramp-2008520777.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон