https://ria.ru/20250402/mask-2008975488.html
Акции Tesla вышли в плюс после новостей о скором уходе Маска из DOGE
Акции Tesla вышли в плюс после новостей о скором уходе Маска из DOGE - РИА Новости, 02.04.2025
Акции Tesla вышли в плюс после новостей о скором уходе Маска из DOGE
Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla перешла к росту после сообщений о том, что глава компании Илон Маск в ближайшее время покинет... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T19:50:00+03:00
2025-04-02T19:50:00+03:00
2025-04-02T19:50:00+03:00
экономика
сша
технологии
илон маск
tesla motors
в мире
авто
акции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74cf0f1b8e8f139258256a12ae9aa6a6.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla перешла к росту после сообщений о том, что глава компании Илон Маск в ближайшее время покинет пост главы департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), следует из данных торгов. По состоянию на 19.19 мск цена акций Tesla росла на 5,32% - до 282,85 доллара за ценную бумагу. По данным источников газеты Politico, президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что глава департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск покинет свой пост в ближайшие недели. Отмечается, что президент доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. При этом ранее в среду бумаги производителя электромобилей заметно дешевели после публикации слабой отчетности. Поставки Tesla в первом квартале сократились на 13% в годовом выражении, производство - на 16%. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://ria.ru/20250402/mask-2008794414.html
https://ria.ru/20250331/doge-2008403264.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024218_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_65e52f1991bf74091439370af9831394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, технологии, илон маск, tesla motors, в мире, авто, акции
Экономика, США, Технологии, Илон Маск, Tesla motors, В мире, Авто, Акции
Акции Tesla вышли в плюс после новостей о скором уходе Маска из DOGE
Акции Tesla вышли в плюс после новостей о том, что Маск покинет пост главы DOGE
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla перешла к росту после сообщений о том, что глава компании Илон Маск в ближайшее время покинет пост главы департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), следует из данных торгов.
По состоянию на 19.19 мск цена акций Tesla росла на 5,32% - до 282,85 доллара за ценную бумагу.
По данным источников газеты Politico, президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что глава департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск покинет свой пост в ближайшие недели. Отмечается, что президент доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес.
При этом ранее в среду бумаги производителя электромобилей заметно дешевели после публикации слабой отчетности. Поставки Tesla в первом квартале сократились на 13% в годовом выражении, производство - на 16%.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.