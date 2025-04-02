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Маск может покинуть свой пост в ближайшие недели, пишет Politico
Маск может покинуть свой пост в ближайшие недели, пишет Politico - РИА Новости, 02.04.2025
Маск может покинуть свой пост в ближайшие недели, пишет Politico
Президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что глава департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск покинет свой пост РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:56:00+03:00
2025-04-02T18:56:00+03:00
2025-04-02T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что глава департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск покинет свой пост в ближайшие недели, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Накануне Трамп заявил, что намерен сохранять за Маском должность в правительстве столько времени, сколько сможет. "Президент Дональд Трамп сообщил своему окружению, включая членов кабинета министров, что в ближайшие недели Илон Маск отойдет от своей нынешней роли партнера по управлению", - говорится в публикации. По данным источников, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемости Маска и всё чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу. Согласно информации одного из источников, Маск, скорее всего, сохранит за собой неофициальную роль советника. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Майк Джонсон
Маск может покинуть свой пост в ближайшие недели, пишет Politico
Politico: Трамп сообщил окружению, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что глава департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск покинет свой пост в ближайшие недели, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Накануне Трамп
заявил, что намерен сохранять за Маском
должность в правительстве столько времени, сколько сможет.
"Президент Дональд Трамп сообщил своему окружению, включая членов кабинета министров, что в ближайшие недели Илон Маск отойдет от своей нынешней роли партнера по управлению", - говорится в публикации.
По данным источников, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемости Маска и всё чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу.
Согласно информации одного из источников, Маск, скорее всего, сохранит за собой неофициальную роль советника.
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон
ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.