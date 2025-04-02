https://ria.ru/20250402/mask-2008794414.html

В американском конгрессе предложили обязать Маска сдать тест на наркотики

В американском конгрессе предложили обязать Маска сдать тест на наркотики - РИА Новости, 02.04.2025

В американском конгрессе предложили обязать Маска сдать тест на наркотики

Член палаты представителей США от Демократической партии Майки Шеррилл подготовила законопроект, который в случае принятия обяжет союзника президента Дональда... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T04:36:00+03:00

2025-04-02T04:36:00+03:00

2025-04-02T04:36:00+03:00

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сша

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илон маск

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Член палаты представителей США от Демократической партии Майки Шеррилл подготовила законопроект, который в случае принятия обяжет союзника президента Дональда Трампа, главу департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска и его сотрудников сдать тест на наркотики, сообщает портал Axios со ссылкой на законопроект. "Демократ из палаты представителей представляет рискованный законопроект, который принудит заместителя Трампа и миллиардера Илона Маска, а также его сотрудников в DOGE пройти стандартное тестирование на наркотики", - говорится в публикации со ссылкой на копию законопроекта, с которой ознакомился портал. Шеррилл призывает установить стандарт для "специальных правительственных сотрудников", к которым и относятся сотрудники DOGE во главе с Маском, - они должны пройти тест на запрещенные наркотики перед началом работы. Если результаты будут положительными, то таких сотрудников следует отстранить от федеральной службы по меньшей мере на год. "Законопроект Шеррилл с высокой вероятностью не станет законом в ближайшее время, так как республиканцы контролируют и обе палаты конгресса, и Белый дом", - отмечает Axios. В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что Маск принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством.

https://ria.ru/20250401/forbes-2008654062.html

https://ria.ru/20250107/mask-1992767737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск