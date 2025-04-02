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Мальчику, покусанному хаски в Сочи, повторно пересадили фрагмент лица - РИА Новости, 02.04.2025
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20:33 02.04.2025 (обновлено: 20:34 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/malchik-2008981783.html
Мальчику, покусанному хаски в Сочи, повторно пересадили фрагмент лица
Мальчику, покусанному хаски в Сочи, повторно пересадили фрагмент лица - РИА Новости, 02.04.2025
Мальчику, покусанному хаски в Сочи, повторно пересадили фрагмент лица
Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве провели очередную операцию по пересадке тканей девятилетнему Валентину Королеву, на которого... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:33:00+03:00
2025-04-02T20:34:00+03:00
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СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве провели очередную операцию по пересадке тканей девятилетнему Валентину Королеву, на которого напали собаки в сочинском СНТ "Авиатор", рассказал РИА Новости отец мальчика. "Операция прошла нормально. На этот раз Вале убирали часть лоскута, которая у него плохо приживалась и болела. Ее поменяли на новую. Операция не сложная, длилась всего час. Сын чувствует себя хорошо, все прошло без осложнений. У него также убрали все капельницы и уколы. Теперь восстанавливаемся и готовимся к очередной операции на следующей неделе", - рассказал Валентин Королев-старший. Отец мальчика добавляет, что Валя сейчас учится удаленно, началась четвертая четверть. По комментариям врачей РДКБ, у ребенка боевой и позитивный настрой на выздоровление, мальчик ходит, общается с родителями, пользуется мобильным телефоном. В конце февраля две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка в садовом товариществе Адлерского района Сочи. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар, а 2 марта в РДКБ. Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
https://ria.ru/20250228/sobaki-2002115231.html
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происшествия, сочи, москва, россия
Происшествия, Сочи, Москва, Россия
Мальчику, покусанному хаски в Сочи, повторно пересадили фрагмент лица

Врачи РДКБ повторную пересадили фрагмент лица покусанному хаски в Сочи мальчику

© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
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СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве провели очередную операцию по пересадке тканей девятилетнему Валентину Королеву, на которого напали собаки в сочинском СНТ "Авиатор", рассказал РИА Новости отец мальчика.
"Операция прошла нормально. На этот раз Вале убирали часть лоскута, которая у него плохо приживалась и болела. Ее поменяли на новую. Операция не сложная, длилась всего час. Сын чувствует себя хорошо, все прошло без осложнений. У него также убрали все капельницы и уколы. Теперь восстанавливаемся и готовимся к очередной операции на следующей неделе", - рассказал Валентин Королев-старший.
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Отец мальчика добавляет, что Валя сейчас учится удаленно, началась четвертая четверть. По комментариям врачей РДКБ, у ребенка боевой и позитивный настрой на выздоровление, мальчик ходит, общается с родителями, пользуется мобильным телефоном.
В конце февраля две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка в садовом товариществе Адлерского района Сочи. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар, а 2 марта в РДКБ.
Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
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