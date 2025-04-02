https://ria.ru/20250402/malchik-2008981783.html

Мальчику, покусанному хаски в Сочи, повторно пересадили фрагмент лица

Мальчику, покусанному хаски в Сочи, повторно пересадили фрагмент лица - РИА Новости, 02.04.2025

Мальчику, покусанному хаски в Сочи, повторно пересадили фрагмент лица

Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве провели очередную операцию по пересадке тканей девятилетнему Валентину Королеву, на которого... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T20:33:00+03:00

2025-04-02T20:33:00+03:00

2025-04-02T20:34:00+03:00

происшествия

сочи

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1920x0_80_0_0_f36ed88586b9b00fb73ab94448579aa9.jpg

СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве провели очередную операцию по пересадке тканей девятилетнему Валентину Королеву, на которого напали собаки в сочинском СНТ "Авиатор", рассказал РИА Новости отец мальчика. "Операция прошла нормально. На этот раз Вале убирали часть лоскута, которая у него плохо приживалась и болела. Ее поменяли на новую. Операция не сложная, длилась всего час. Сын чувствует себя хорошо, все прошло без осложнений. У него также убрали все капельницы и уколы. Теперь восстанавливаемся и готовимся к очередной операции на следующей неделе", - рассказал Валентин Королев-старший. Отец мальчика добавляет, что Валя сейчас учится удаленно, началась четвертая четверть. По комментариям врачей РДКБ, у ребенка боевой и позитивный настрой на выздоровление, мальчик ходит, общается с родителями, пользуется мобильным телефоном. В конце февраля две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка в садовом товариществе Адлерского района Сочи. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар, а 2 марта в РДКБ. Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.

https://ria.ru/20250228/sobaki-2002115231.html

https://ria.ru/20250305/sovfed-2003162482.html

сочи

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, москва, россия