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Белоруссия и Россия могут успешно противостоять вызовам, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.04.2025
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Союзное государство
 
07:47 02.04.2025 (обновлено: 08:55 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/lukashenko-2008803540.html
Белоруссия и Россия могут успешно противостоять вызовам, заявил Лукашенко
Белоруссия и Россия могут успешно противостоять вызовам, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.04.2025
Белоруссия и Россия могут успешно противостоять вызовам, заявил Лукашенко
Минск и Москва лишь вместе могут противостоять вызовам, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю Дня единения народов двух... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T07:47:00+03:00
2025-04-02T08:55:00+03:00
белоруссия
россия
александр лукашенко
в мире
союзное государство
минск
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МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Минск и Москва лишь вместе могут противостоять вызовам, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран."Современная жизнь убедительно демонстрирует, что только сообща мы сможем успешно противостоять вызовам времени. Великая Победа, 80-летие которой мы будем отмечать совсем скоро, доказала неоспоримую истину: пока мы вместе — мы несокрушимы", — подчеркнул глава государства.По словам Лукашенко, две страны связывают многолетние традиции дружбы и взаимовыручки, вобравшие в себя величие общих побед, бремя тяжких испытаний, горечь неимоверных потерь и радость созидания."Второе апреля — знаковая для белорусов и россиян дата, ставшая символом подлинного братства, скрепленного совместным историческим прошлым, культурной и духовной общностью, многочисленными родственными и семейными узами", — пояснил президент.Он отметил, что благополучие людей — приоритет интеграционного проекта. Его незыблемой основой остаются равные права, социальные гарантии, свобода выбора и доступ к качественным услугам в медицине, образовании, пенсионному обеспечению. Единое образовательное, информационное, культурное пространство позволяет каждому гражданину Белоруссии и России чувствовать себя частью большого целого — общего Отечества, уверен Лукашенко.&quot;Сегодня мы вместе строим наше будущее, опираясь на взаимные доверие и поддержку. Реализация масштабных союзных программ, кооперация в сферах экономики, науки и технологий открывают для белорусско-российского партнерства новые, практически безграничные горизонты возможностей. Успехи в атомной энергетике, космических исследованиях, машиностроении и микроэлектронике стали важными ступенями на пути к достижению технологического суверенитета и импортонезависимости&quot;, — добавил белорусский лидер.Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии".
https://ria.ru/20250402/lukashenko-2008802994.html
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004984193.html
https://ria.ru/20250402/edinenie-2008433921.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире, минск
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, В мире, Союзное государство, Минск
Белоруссия и Россия могут успешно противостоять вызовам, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия и Россия могут успешно противостоять вызовам времени

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Минск и Москва лишь вместе могут противостоять вызовам, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран.
"Современная жизнь убедительно демонстрирует, что только сообща мы сможем успешно противостоять вызовам времени. Великая Победа, 80-летие которой мы будем отмечать совсем скоро, доказала неоспоримую истину: пока мы вместе — мы несокрушимы", — подчеркнул глава государства.
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По словам Лукашенко, две страны связывают многолетние традиции дружбы и взаимовыручки, вобравшие в себя величие общих побед, бремя тяжких испытаний, горечь неимоверных потерь и радость созидания.
"Второе апреля — знаковая для белорусов и россиян дата, ставшая символом подлинного братства, скрепленного совместным историческим прошлым, культурной и духовной общностью, многочисленными родственными и семейными узами", — пояснил президент.
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Он отметил, что благополучие людей — приоритет интеграционного проекта. Его незыблемой основой остаются равные права, социальные гарантии, свобода выбора и доступ к качественным услугам в медицине, образовании, пенсионному обеспечению. Единое образовательное, информационное, культурное пространство позволяет каждому гражданину Белоруссии и России чувствовать себя частью большого целого — общего Отечества, уверен Лукашенко.
«

"Сегодня мы вместе строим наше будущее, опираясь на взаимные доверие и поддержку. Реализация масштабных союзных программ, кооперация в сферах экономики, науки и технологий открывают для белорусско-российского партнерства новые, практически безграничные горизонты возможностей. Успехи в атомной энергетике, космических исследованиях, машиностроении и микроэлектронике стали важными ступенями на пути к достижению технологического суверенитета и импортонезависимости", — добавил белорусский лидер.

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии".
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День единения народов России и Белоруссии
00:54
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВ миреМинск
 
 
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