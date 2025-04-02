https://ria.ru/20250402/lukashenko-2008803540.html

Белоруссия и Россия могут успешно противостоять вызовам, заявил Лукашенко

Белоруссия и Россия могут успешно противостоять вызовам, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.04.2025

Белоруссия и Россия могут успешно противостоять вызовам, заявил Лукашенко

Минск и Москва лишь вместе могут противостоять вызовам, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю Дня единения народов двух... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T07:47:00+03:00

2025-04-02T07:47:00+03:00

2025-04-02T08:55:00+03:00

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МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Минск и Москва лишь вместе могут противостоять вызовам, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран."Современная жизнь убедительно демонстрирует, что только сообща мы сможем успешно противостоять вызовам времени. Великая Победа, 80-летие которой мы будем отмечать совсем скоро, доказала неоспоримую истину: пока мы вместе — мы несокрушимы", — подчеркнул глава государства.По словам Лукашенко, две страны связывают многолетние традиции дружбы и взаимовыручки, вобравшие в себя величие общих побед, бремя тяжких испытаний, горечь неимоверных потерь и радость созидания."Второе апреля — знаковая для белорусов и россиян дата, ставшая символом подлинного братства, скрепленного совместным историческим прошлым, культурной и духовной общностью, многочисленными родственными и семейными узами", — пояснил президент.Он отметил, что благополучие людей — приоритет интеграционного проекта. Его незыблемой основой остаются равные права, социальные гарантии, свобода выбора и доступ к качественным услугам в медицине, образовании, пенсионному обеспечению. Единое образовательное, информационное, культурное пространство позволяет каждому гражданину Белоруссии и России чувствовать себя частью большого целого — общего Отечества, уверен Лукашенко."Сегодня мы вместе строим наше будущее, опираясь на взаимные доверие и поддержку. Реализация масштабных союзных программ, кооперация в сферах экономики, науки и технологий открывают для белорусско-российского партнерства новые, практически безграничные горизонты возможностей. Успехи в атомной энергетике, космических исследованиях, машиностроении и микроэлектронике стали важными ступенями на пути к достижению технологического суверенитета и импортонезависимости", — добавил белорусский лидер.Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии".

https://ria.ru/20250402/lukashenko-2008802994.html

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004984193.html

https://ria.ru/20250402/edinenie-2008433921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире, минск