https://ria.ru/20250402/lnr-2008840765.html

Дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в ЛНР, он получил ранения

Дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в ЛНР, он получил ранения - РИА Новости, 02.04.2025

Дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в ЛНР, он получил ранения

Возвращавшийся с богослужения протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, когда его машину атаковал дрон-камикадзе ВСУ в селе... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:09:00+03:00

2025-04-02T11:09:00+03:00

2025-04-02T11:10:00+03:00

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Возвращавшийся с богослужения протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, когда его машину атаковал дрон-камикадзе ВСУ в селе Новоникольское в ЛНР, сообщили власти региона. "Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль священника в селе Новоникольское Сватовского муниципального округа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР. Как рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, чьи слова приводятся в сообщении, протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, возвращаясь с богослужения. Он отметила, что мужчина самостоятельно добрался до местного фельдшерского пункта. "Эвакуировать раненого в Сватовскую больницу удалось только далеко за полночь, когда снизилась активность БПЛА ВСУ. Кроме осколочных ранений батюшка получил контузию. Им занимаются наши медики", - отметила министр.

https://ria.ru/20241209/gorlovka-1988062403.html

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия