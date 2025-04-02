https://ria.ru/20250402/lnr-2008840765.html
Дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в ЛНР, он получил ранения
Дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в ЛНР, он получил ранения - РИА Новости, 02.04.2025
Дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в ЛНР, он получил ранения
Возвращавшийся с богослужения протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, когда его машину атаковал дрон-камикадзе ВСУ в селе... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:09:00+03:00
2025-04-02T11:09:00+03:00
2025-04-02T11:10:00+03:00
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Возвращавшийся с богослужения протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, когда его машину атаковал дрон-камикадзе ВСУ в селе Новоникольское в ЛНР, сообщили власти региона. "Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль священника в селе Новоникольское Сватовского муниципального округа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР. Как рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, чьи слова приводятся в сообщении, протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, возвращаясь с богослужения. Он отметила, что мужчина самостоятельно добрался до местного фельдшерского пункта. "Эвакуировать раненого в Сватовскую больницу удалось только далеко за полночь, когда снизилась активность БПЛА ВСУ. Кроме осколочных ранений батюшка получил контузию. Им занимаются наши медики", - отметила министр.
https://ria.ru/20241209/gorlovka-1988062403.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в ЛНР, он получил ранения
Дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в ЛНР, он получил ранения головы и ног