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Дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в ЛНР, он получил ранения - РИА Новости, 02.04.2025
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11:09 02.04.2025 (обновлено: 11:10 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/lnr-2008840765.html
Дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в ЛНР, он получил ранения
Дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в ЛНР, он получил ранения - РИА Новости, 02.04.2025
Дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в ЛНР, он получил ранения
Возвращавшийся с богослужения протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, когда его машину атаковал дрон-камикадзе ВСУ в селе... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:09:00+03:00
2025-04-02T11:10:00+03:00
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Возвращавшийся с богослужения протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, когда его машину атаковал дрон-камикадзе ВСУ в селе Новоникольское в ЛНР, сообщили власти региона. "Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль священника в селе Новоникольское Сватовского муниципального округа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР. Как рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, чьи слова приводятся в сообщении, протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, возвращаясь с богослужения. Он отметила, что мужчина самостоятельно добрался до местного фельдшерского пункта. "Эвакуировать раненого в Сватовскую больницу удалось только далеко за полночь, когда снизилась активность БПЛА ВСУ. Кроме осколочных ранений батюшка получил контузию. Им занимаются наши медики", - отметила министр.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в ЛНР, он получил ранения

Дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в ЛНР, он получил ранения головы и ног

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Возвращавшийся с богослужения протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, когда его машину атаковал дрон-камикадзе ВСУ в селе Новоникольское в ЛНР, сообщили власти региона.
"Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль священника в селе Новоникольское Сватовского муниципального округа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР.
Как рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, чьи слова приводятся в сообщении, протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, возвращаясь с богослужения. Он отметила, что мужчина самостоятельно добрался до местного фельдшерского пункта.
"Эвакуировать раненого в Сватовскую больницу удалось только далеко за полночь, когда снизилась активность БПЛА ВСУ. Кроме осколочных ранений батюшка получил контузию. Им занимаются наши медики", - отметила министр.
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