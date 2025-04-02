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В управлении по правам человека ООН высказались о деле Ле Пен - РИА Новости, 02.04.2025
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17:52 02.04.2025 (обновлено: 17:53 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/lepen-2008955629.html
В управлении по правам человека ООН высказались о деле Ле Пен
В управлении по правам человека ООН высказались о деле Ле Пен - РИА Новости, 02.04.2025
В управлении по правам человека ООН высказались о деле Ле Пен
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) за ситуацией вокруг судебного процесса над Марин Ле Пен и подчеркивает, что это решение находится РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:52:00+03:00
2025-04-02T17:53:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 2 апр - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) за ситуацией вокруг судебного процесса над Марин Ле Пен и подчеркивает, что это решение находится на стадии обжалования, заявил РИА Новости официальный представитель организации Тамин Аль-Китан. "Мы знаем о приговоре, о котором вы говорите, и понимаем, что это судебное решение находится на стадии обжалования", - сказал он на просьбу прокомментировать участившиеся в Европе случаи недопуска на президентские выборы оппозиционных кандидатов, лидирующих в опросах. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом. Ранее избирком Румынии отказал в регистрации независимому кандидату Кэлину Джеорджеску, чьи результаты в первом туре выборов прошедших в 2024 году, были аннулированы Конституционным судом. Не была допущена к выборам и лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния " Диана Шошоакэ, выступающая за выход страны из ЕС и прекращение поддержки Украины.
https://ria.ru/20250402/frantsiya-2008851293.html
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в мире, румыния, европа, париж, марин ле пен, кэлин джеорджеску, оон, европарламент, евросоюз, приговор марин ле пен
В мире, Румыния, Европа, Париж, Марин Ле Пен, Кэлин Джеорджеску, ООН, Европарламент, Евросоюз, Приговор Марин Ле Пен
В управлении по правам человека ООН высказались о деле Ле Пен

УВКПЧ ООН следит за ситуацией вокруг процесса над Ле Пен во Франции

© AP Photo / Jacques BrinonЛидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Jacques Brinon
Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 апр - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) за ситуацией вокруг судебного процесса над Марин Ле Пен и подчеркивает, что это решение находится на стадии обжалования, заявил РИА Новости официальный представитель организации Тамин Аль-Китан.
"Мы знаем о приговоре, о котором вы говорите, и понимаем, что это судебное решение находится на стадии обжалования", - сказал он на просьбу прокомментировать участившиеся в Европе случаи недопуска на президентские выборы оппозиционных кандидатов, лидирующих в опросах.
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Вернули бумерангом". Ле Пен высказалась о реакции России на ее приговор
Вчера, 11:54
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
Ранее избирком Румынии отказал в регистрации независимому кандидату Кэлину Джеорджеску, чьи результаты в первом туре выборов прошедших в 2024 году, были аннулированы Конституционным судом. Не была допущена к выборам и лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния " Диана Шошоакэ, выступающая за выход страны из ЕС и прекращение поддержки Украины.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Ле Пен обжалует приговор в ЕСПЧ
Вчера, 11:55
 
В миреРумынияЕвропаПарижМарин Ле ПенКэлин ДжеорджескуООНЕвропарламентЕвросоюзПриговор Марин Ле Пен
 
 
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