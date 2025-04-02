В управлении по правам человека ООН высказались о деле Ле Пен
УВКПЧ ООН следит за ситуацией вокруг процесса над Ле Пен во Франции
© AP Photo / Jacques BrinonЛидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен
© AP Photo / Jacques Brinon
Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 апр - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) за ситуацией вокруг судебного процесса над Марин Ле Пен и подчеркивает, что это решение находится на стадии обжалования, заявил РИА Новости официальный представитель организации Тамин Аль-Китан.
"Мы знаем о приговоре, о котором вы говорите, и понимаем, что это судебное решение находится на стадии обжалования", - сказал он на просьбу прокомментировать участившиеся в Европе случаи недопуска на президентские выборы оппозиционных кандидатов, лидирующих в опросах.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
Ранее избирком Румынии отказал в регистрации независимому кандидату Кэлину Джеорджеску, чьи результаты в первом туре выборов прошедших в 2024 году, были аннулированы Конституционным судом. Не была допущена к выборам и лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния " Диана Шошоакэ, выступающая за выход страны из ЕС и прекращение поддержки Украины.
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