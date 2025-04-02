https://ria.ru/20250402/ledniki-2008973418.html

Ученые рассказали о скорости таяния ледников Шпицбергена

Ученые рассказали о скорости таяния ледников Шпицбергена - РИА Новости, 02.04.2025

Ученые рассказали о скорости таяния ледников Шпицбергена

Ледники юго-западной части Шпицбергена ежегодно теряют слой льда в 2,5 метра, такая беспрецедентная скорость таяния наблюдалась последний раз 4 тысячи лет... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T19:27:00+03:00

2025-04-02T19:27:00+03:00

2025-04-02T19:27:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ледники юго-западной части Шпицбергена ежегодно теряют слой льда в 2,5 метра, такая беспрецедентная скорость таяния наблюдалась последний раз 4 тысячи лет назад, когда еще жили мамонты, сообщили в пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). "Результаты научных исследований показали беспрецедентную скорость таяния ледников юго-западной части Шпицбергена. В последние пять лет они ежегодно теряют слой льда почти в 2,5 метра... По данным палеогеографических исследований, подобное современному сокращение площади ледников Шпицбергена последний раз случалось около 4 тысяч лет назад, когда была уже построена пирамида Хеопса и на планете ещё жили последние мамонты", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что наблюдаемое отступление ледников Шпицбергена имеет принципиальное значение для арктических экосистем, поскольку этот процесс определяет объем пресноводного стока, влияет на режим рек, динамику многолетней мерзлоты и сток питательных веществ в акватории заливов. "Темпы таяния ледников очень высокие. При сохранении текущей динамики потери массы, наш реперный ледник Альдегонда в окрестностях поселка Баренцбург, имеющий среднюю толщину около 80 метров, может полностью исчезнуть через тридцать лет. Буквально на наших глазах", — цитирует пресс-служба слова научного сотрудника ААНИИ Антона Терехова.

https://ria.ru/20241204/arktika-1987221562.html

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шпицберген, в мире, глобальное потепление