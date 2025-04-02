ЛДПР будет следить за тестированием детей мигрантов по русскому языку
Слуцкий: ЛДПР будет следить за тестированием мигрантов на знание русского языка
Обучение мигрантов русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ЛДПР будет следить за реализацией закона о тестировании детей-мигрантов на знание русского языка при приеме в школы РФ, при необходимости будут внесены поправки в действующие нормативно-правовые акты, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
Дети мигрантов с 1 апреля начинают сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
"ЛДПР будет следить, как работает закон о тестировании детей-мигрантов при приеме в школу. Вчера вступил в силу соответствующий закон. В течение полугода-года наши депутаты во взаимодействии со школами, Рособрнадзором будут наблюдать за практикой применения этого закона в школах. При необходимости внесём поправки в действующие нормативные правовые акты, чтобы купировать риски и всевозможные негативные последствия для наших детей и нашего общества", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, парламентарий указал на то, что остается нерешенным вопрос, что делать с теми детьми мигрантов, которые не пройдут тестирование.
Слуцкий напомнил, что ранее депутаты Госдумы от ЛДПР вносили на рассмотрение палаты парламента соответствующее предложение о создании адаптационных классов, где дети мигрантов смогли бы обучаться и социализироваться исключительно на платной основе, "чтобы не допустить появления "армии" необразованной молодёжи, не признающей русскую культуру и легко поддающейся вербовке экстремистами и религиозными фанатиками".
"Поэтому наше предложение сохраняет свою актуальность. Теперь необходимо выработать практику применения по этому вопросу. Мы выдвинем эту инициативу снова", - заключил он.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что новый порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка предполагает 90% правильных ответов на вопросы для зачисления в школу. По его словам, диагностические материалы для тестирования по русскому языку, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения.