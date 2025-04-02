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ЛДПР будет следить за тестированием детей мигрантов по русскому языку - РИА Новости, 02.04.2025
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15:46 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/ldpr-2008920433.html
ЛДПР будет следить за тестированием детей мигрантов по русскому языку
ЛДПР будет следить за тестированием детей мигрантов по русскому языку - РИА Новости, 02.04.2025
ЛДПР будет следить за тестированием детей мигрантов по русскому языку
ЛДПР будет следить за реализацией закона о тестировании детей-мигрантов на знание русского языка при приеме в школы РФ, при необходимости будут внесены поправки РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:46:00+03:00
2025-04-02T15:46:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
вячеслав володин
лдпр
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ЛДПР будет следить за реализацией закона о тестировании детей-мигрантов на знание русского языка при приеме в школы РФ, при необходимости будут внесены поправки в действующие нормативно-правовые акты, заявил лидер партии Леонид Слуцкий. Дети мигрантов с 1 апреля начинают сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. "ЛДПР будет следить, как работает закон о тестировании детей-мигрантов при приеме в школу. Вчера вступил в силу соответствующий закон. В течение полугода-года наши депутаты во взаимодействии со школами, Рособрнадзором будут наблюдать за практикой применения этого закона в школах. При необходимости внесём поправки в действующие нормативные правовые акты, чтобы купировать риски и всевозможные негативные последствия для наших детей и нашего общества", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, парламентарий указал на то, что остается нерешенным вопрос, что делать с теми детьми мигрантов, которые не пройдут тестирование. Слуцкий напомнил, что ранее депутаты Госдумы от ЛДПР вносили на рассмотрение палаты парламента соответствующее предложение о создании адаптационных классов, где дети мигрантов смогли бы обучаться и социализироваться исключительно на платной основе, "чтобы не допустить появления "армии" необразованной молодёжи, не признающей русскую культуру и легко поддающейся вербовке экстремистами и религиозными фанатиками". "Поэтому наше предложение сохраняет свою актуальность. Теперь необходимо выработать практику применения по этому вопросу. Мы выдвинем эту инициативу снова", - заключил он. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что новый порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка предполагает 90% правильных ответов на вопросы для зачисления в школу. По его словам, диагностические материалы для тестирования по русскому языку, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения.
https://ria.ru/20250402/migranty-2008805220.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, вячеслав володин, лдпр, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Вячеслав Володин, ЛДПР, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
ЛДПР будет следить за тестированием детей мигрантов по русскому языку

Слуцкий: ЛДПР будет следить за тестированием мигрантов на знание русского языка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Обучение мигрантов русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ЛДПР будет следить за реализацией закона о тестировании детей-мигрантов на знание русского языка при приеме в школы РФ, при необходимости будут внесены поправки в действующие нормативно-правовые акты, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
Дети мигрантов с 1 апреля начинают сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Володин раскрыл детали о тесте для детей мигрантов
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"ЛДПР будет следить, как работает закон о тестировании детей-мигрантов при приеме в школу. Вчера вступил в силу соответствующий закон. В течение полугода-года наши депутаты во взаимодействии со школами, Рособрнадзором будут наблюдать за практикой применения этого закона в школах. При необходимости внесём поправки в действующие нормативные правовые акты, чтобы купировать риски и всевозможные негативные последствия для наших детей и нашего общества", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, парламентарий указал на то, что остается нерешенным вопрос, что делать с теми детьми мигрантов, которые не пройдут тестирование.
Слуцкий напомнил, что ранее депутаты Госдумы от ЛДПР вносили на рассмотрение палаты парламента соответствующее предложение о создании адаптационных классов, где дети мигрантов смогли бы обучаться и социализироваться исключительно на платной основе, "чтобы не допустить появления "армии" необразованной молодёжи, не признающей русскую культуру и легко поддающейся вербовке экстремистами и религиозными фанатиками".
"Поэтому наше предложение сохраняет свою актуальность. Теперь необходимо выработать практику применения по этому вопросу. Мы выдвинем эту инициативу снова", - заключил он.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что новый порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка предполагает 90% правильных ответов на вопросы для зачисления в школу. По его словам, диагностические материалы для тестирования по русскому языку, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения.
Школа - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В России начинается тестирование детей мигрантов на знание русского
1 апреля, 00:37
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинВячеслав ВолодинЛДПРГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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