https://ria.ru/20250402/ldpr-2008920433.html

ЛДПР будет следить за тестированием детей мигрантов по русскому языку

ЛДПР будет следить за тестированием детей мигрантов по русскому языку - РИА Новости, 02.04.2025

ЛДПР будет следить за тестированием детей мигрантов по русскому языку

ЛДПР будет следить за реализацией закона о тестировании детей-мигрантов на знание русского языка при приеме в школы РФ, при необходимости будут внесены поправки РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:46:00+03:00

2025-04-02T15:46:00+03:00

2025-04-02T15:46:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

вячеслав володин

лдпр

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50080/86/500808643_0:249:2742:1791_1920x0_80_0_0_77008e3b32fcdf3d44551a54754d3527.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ЛДПР будет следить за реализацией закона о тестировании детей-мигрантов на знание русского языка при приеме в школы РФ, при необходимости будут внесены поправки в действующие нормативно-правовые акты, заявил лидер партии Леонид Слуцкий. Дети мигрантов с 1 апреля начинают сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. "ЛДПР будет следить, как работает закон о тестировании детей-мигрантов при приеме в школу. Вчера вступил в силу соответствующий закон. В течение полугода-года наши депутаты во взаимодействии со школами, Рособрнадзором будут наблюдать за практикой применения этого закона в школах. При необходимости внесём поправки в действующие нормативные правовые акты, чтобы купировать риски и всевозможные негативные последствия для наших детей и нашего общества", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, парламентарий указал на то, что остается нерешенным вопрос, что делать с теми детьми мигрантов, которые не пройдут тестирование. Слуцкий напомнил, что ранее депутаты Госдумы от ЛДПР вносили на рассмотрение палаты парламента соответствующее предложение о создании адаптационных классов, где дети мигрантов смогли бы обучаться и социализироваться исключительно на платной основе, "чтобы не допустить появления "армии" необразованной молодёжи, не признающей русскую культуру и легко поддающейся вербовке экстремистами и религиозными фанатиками". "Поэтому наше предложение сохраняет свою актуальность. Теперь необходимо выработать практику применения по этому вопросу. Мы выдвинем эту инициативу снова", - заключил он. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что новый порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка предполагает 90% правильных ответов на вопросы для зачисления в школу. По его словам, диагностические материалы для тестирования по русскому языку, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения.

https://ria.ru/20250402/migranty-2008805220.html

https://ria.ru/20250401/deti-2008527158.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, вячеслав володин, лдпр, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)