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На поддержку жителей Курской области выделят 16 миллиардов рублей - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 02.04.2025 (обновлено: 16:25 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/kurskaya-2008919660.html
На поддержку жителей Курской области выделят 16 миллиардов рублей
На поддержку жителей Курской области выделят 16 миллиардов рублей - РИА Новости, 02.04.2025
На поддержку жителей Курской области выделят 16 миллиардов рублей
Правительство выделит около 16 миллиардов рублей для поддержки жителей Курской области, утративших жилье, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:42:00+03:00
2025-04-02T16:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
правительство рф
общество
владимир путин
михаил мишустин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Правительство выделит около 16 миллиардов рублей для поддержки жителей Курской области, утративших жилье, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина."Правительство продолжает поддерживать жителей Курской области. Для помощи им реализуется целый ряд мер. В том числе по поручению президента предусмотрены ежемесячные выплаты. Мы дополнительно сегодня выделим еще около 16 миллиардов рублей для тех, кто утратил жилье. Эти средства пострадавшие смогут направить на приобретение или строительство новых домов и квартир", — сказал он.Мишустин выразил надежду, что эти средства помогут семьям в Курской области решить вопрос покупки жилья и вернуться к нормальной жизни.Ранее в среду Владимир Путин поручил правительству обеспечить ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей гражданам, лишившимся жилых помещений и другого имущества из-за боевых действий. Уточняется, что эта сумма будет предоставляться до полного освобождения области от ВСУ.Кроме того, кабмин совместно с курскими властями разработает программу восстановления объектов инфраструктуры региона.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории: только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджа.
https://ria.ru/20250322/oblast-2006666710.html
https://ria.ru/20250328/vsu-2007989227.html
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курская область, россия, правительство рф, общество, владимир путин, михаил мишустин, вооруженные силы украины, суджа
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Правительство РФ, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, Суджа
На поддержку жителей Курской области выделят 16 миллиардов рублей

Мишустин: для помощи утратившим дома жителям Курской области выделят 16 млрд руб

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСуджа, Курская область
Суджа, Курская область - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Суджа, Курская область. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Правительство выделит около 16 миллиардов рублей для поддержки жителей Курской области, утративших жилье, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Правительство продолжает поддерживать жителей Курской области. Для помощи им реализуется целый ряд мер. В том числе по поручению президента предусмотрены ежемесячные выплаты. Мы дополнительно сегодня выделим еще около 16 миллиардов рублей для тех, кто утратил жилье. Эти средства пострадавшие смогут направить на приобретение или строительство новых домов и квартир", — сказал он.
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Мишустин выразил надежду, что эти средства помогут семьям в Курской области решить вопрос покупки жилья и вернуться к нормальной жизни.
Ранее в среду Владимир Путин поручил правительству обеспечить ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей гражданам, лишившимся жилых помещений и другого имущества из-за боевых действий. Уточняется, что эта сумма будет предоставляться до полного освобождения области от ВСУ.
Кроме того, кабмин совместно с курскими властями разработает программу восстановления объектов инфраструктуры региона.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории: только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджа.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияПравительство РФОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинВооруженные силы УкраиныСуджа
 
 
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