https://ria.ru/20250402/kurort-2008649023.html

Гендиректор курорта "Мрия": в тренде оздоровительный и медицинский туризмы

Гендиректор курорта "Мрия": в тренде оздоровительный и медицинский туризмы - РИА Новости, 02.04.2025

Гендиректор курорта "Мрия": в тренде оздоровительный и медицинский туризмы

Какой вид отдыха наиболее эффективен для человека? Как оздоровить население за счет своих же туристских ресурсов? И что нужно для развития въездного туризма?... РИА Новости, 02.04.2025

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Какой вид отдыха наиболее эффективен для человека? Как оздоровить население за счет своих же туристских ресурсов? И что нужно для развития въездного туризма? Эти и другие вопросы обсудили участники 31-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства (MITT) в Москве. Своим видением того, что необходимо для более активного развития туристической отрасли в России, какие задачи стоят перед ней глобально, и как отдых может повысить качество жизни человека, с РИА Новости поделился спикер MITT, генеральный директор круглогодичного курорта Крыма "Мрия" Самвел Саруханян.– Самвел Ашотович, какие сейчас тренды на отдых? Кто должен вкладываться в развитие индустрии, чтобы выиграли все – и туристы, и регион, и турбизнес? О чем вообще говорят игроки рынка?– Скажу так: форум оживает и обретает новые краски по сравнению с прошлым и позапрошлым годами. И очевидно, что растет конкуренция между выездным и внутренним туризмом. То есть одни участники форума борются за нашего туриста, чтобы вывезти его за границу, а вторые – за то, чтобы он остался в стране.Что касается трендов на виды отдыха, то красная нить форума – это оздоровительный и медицинский туризм. Здесь мы очень хотим быть хедлайнерами и уже много делаем в этом направлении. Я имею в виду крымский курорт "Мрия", где создан научный совет, который ведет большую работу в партнерстве с Национальной курортной ассоциацией России. Можно сказать, что мы стоим у истоков создания стратегии сбережения здоровья страны до 2030 года.Ключевой посыл – это смена сознания. Сегодня, если человек пять лет нигде не отдыхал, он считается трудягой, а на самом деле это риск – и для него, и для страны, если рассматривать это как тенденцию. Потому что мы проваливаемся в демографическую яму, а выкарабкаться из нее можно только самостоятельно. И это тоже горячая тема форума.Далее – тренд на развитие регионального туризма. Посмотрите, как ярко представлены регионы и какую огромную работу они делают, как растет качество услуг. Многие заявляют о пятизвездочных курортах, о классных флагманских локациях – и это важно, потому что дестинация (территория, которая потенциально будет привлекательна для широкого круга туристов - прим. ред.) всегда создается флагманом.– Давайте вернемся к тренду на оздоровление населения. Здесь, вероятно, тоже нужна смена сознания, чтобы он заработал в масштабах страны. Ведь лечение и здоровое времяпрепровождение в отпуске зачастую противоречит представлениям людей о хорошем отдыхе… Как скорректировать спрос в сторону оздоровительного туризма?– Это сложный вопрос, на который нам предстоит отвечать еще несколько лет. Сегодня главенствует продуктовое начало, то есть предлагаются продукты. Изменить сознание – это большая политическая работа, которая проводится президентом и правительством. И чтобы выполнить задачу президента РФ Владимира Путина – продлить продолжительность жизни с 72 до 80 лет, действительно, нужно менять сознание. А это самое сложное.Я говорил на форуме, что фраза "здоровье не купишь" критически негативна. Когда человек осознает важность инвестиций в свое здоровье – вот тогда он будет ездить на оздоровительный отдых. Будет следить за своими ощущениями во время отдыха: хороший матрац или плохой, какие подушки, влажность в номере, освещение, комфортно – некомфортно... Если клиент обращает на это внимание, то отели будут адаптироваться к таким требованиям и закладывать более высокое качество, что в итоге приведет к повышению качества санаторно-курортного отдыха в целом.Сейчас наряду с оздоровительным и медицинским туризмом появились новые понятия, такие как wellness, wellbeing. Но для гостей это непонятно, поэтому должна появиться четкая классификация и объяснение.– А есть какая-то статистика по категориям людей, которые наиболее отзывчивы на новые оздоровительные тренды?– Первая – это гости от 32 до 38 лет. Это яркий сегмент, который очень заинтересован в долголетии и видит в оздоровительном отдыхе большую пользу. И вторая – люди 50 плюс, точнее, от 50 до 60 лет, которые, увидев возрастные изменения, почувствовав их на себе, стремятся восстановить былое. Очень хорошо тренд раскачивают мегаполисы, особенно Москва – более 20-25% спроса на оздоровительный отдых идет именно оттуда.- Что касается конкуренции за туристов, все-таки не все субъекты России находятся в равных условиях. Что может поспособствовать увеличению туристического потенциала регионов, в том числе оздоровительного? Ведь традиционно теплые края, где есть море, более привлекательны для отдыха…– Это мы так думаем. Это стереотип. Как и в случае с all inclusive, который ломает здоровье людей. Как можно говорить про оздоровление, когда человек переедает? Даже физическая нагрузка вредна при переедании.Теперь вернемся к морским курортам. В царской России море не было приоритетным – приоритетным был климат. А Ялта была выбрана для отдыха царской семьи именно потому, что этот климат полезен для дыхательной системы. Но дышать и оздоровляться можно во многих регионах нашей страны – авиасообщение делает их более доступными, чем в царские времена. Это и Лапландия – за Северным полярным кругом, и Камчатка, и Манжерок на Алтае… Вот только-только создан горный курорт "Манжерок" – не было ничего там, просто озеро и горы. Почему туда никто не ездил? Неудобно было, комфорта не было. Сейчас мест нет на курорте. И куча курортов рядом строится за счет одного этого якоря.Так всегда получается: сначала предлагаются элитарные продукты, формируется опыт, а со временем эти продукты становятся массовыми. Мы все мечтаем о Байкале. Все знают, что это самое большое пресное озеро нашей страны. Но местной туристической инфраструктуре еще требуется развитие. Когда она будет создана, будет добавлен маркетинг, интересные продукты, сформирован гостевой путь, логистика, чтобы можно было комфортно туда добираться, люди поедут на Байкал уже массово. Или возьмем Териберку: десять лет назад это была глушь. Сегодня появилась инфраструктура, несколько маркетинговых акций – и все, люди едут с большим желанием.Например, мы реализовали большой благотворительный проект реновации Алупки, благодаря которому воссоздана историческая часть города. Восстановили маршрут от храма Архангела Михаила, по улице Фрунзе в сторону старого города и до Воронцовского парка. Сегодня вы не узнаете Алупку. Она максимально комфортна для гостей и уже становится визитной карточкой Крыма. А ведь раньше люди приезжали только в Воронцовский дворец, а в самой Алупке им было неинтересно. Сейчас изменен ландшафт, в городе создана новая архитектурная среда, и уже начинает формироваться гостевой путь. Вот так это работает.– Да, сервис важен на всем гостевом пути – от прибытия в аэропорт или на вокзал. Как вам кажется, учитывая то, что рынок зарубежного туризма для россиян сократился, а внутренний туризм на этом фоне существенно вырос, не расслабит ли это участников туриндустрии? В том плане, что "и так приедут" …– Я бы не сказал, что выездной туризм сильно сократился. Да, он стал сложнее, дороже, но как только ограничения будут сняты, он сразу же рванет – мы это понимаем прекрасно. И загрузка объектов в России сразу же снизится, что будет негативным фактором для инвестиционной привлекательности. Так что нам нужно продолжать работу с пониманием того, что завтра будет уже другое время, конкуренция будет жестче.Сервис, культура, отношение местных жителей к туристическому потоку – это все меняется со временем. Вспомним, как изменился Сочи! Каким город был до 2013 года и каким стал сейчас. Нужно менять среду, создавая флагманы, которые будут задавать тон. По моему мнению, таких флагманов, как "Мрия", в стране должно быть много. Благодаря им будет формироваться среда, где в дальнейшем появятся условия для создания трех- и 4-звездочных курортов, которые тоже будут стремиться к сервису по высшей планке в своем сегменте. В этом ценность флагманства.Да, крупные проекты очень тяжело реализуются в нашей стране. Проекты, которые меняют ландшафт, среду. Пока их могут себе позволить только госкорпорации и компании при поддержке министерства туризма РФ. Честно говоря, туризм в России пока не является бизнес-привлекательной отраслью. И наша с вами задача сделать так, чтобы не только россиянам хотелось ездить на отдых в регионы своей страны, но и иностранцам хотелось бы приезжать в Россию. Потому что нам нужен въездной туризм. Нужно восстановить организованный туризм с участием туроператоров, турагентств и DMC – организаций, которые принимают туристов в регионе. Мы видим здесь большой потенциал.– Ваши социальные проекты работают в том числе на это?– Социально ответственный бизнес – это стратегия. Как я уже говорил, будучи флагманом, ты должен влиять на среду. Мы задались целью стать лучшим курортом мира. И хотим, чтобы люди, приезжая в Крым, видели не только "Мрию". Поэтому мы стараемся максимально помочь региону. Это тоже наша миссия. Крым должен развиваться и становиться еще более привлекательным для туристов.Так, в ближайшее время откроют после реновации новые объекты в Алупке: "Детский пляж", "Артель рыбаков", "Пляж Воронцовской купальни", "Чайный домик", "Школу Сад" и еще много всего интересного на территории Воронцовского парка.К слову, только в прошлом году мы реализовали более 30 проектов. Алупка – это, без преувеличения, мегапроект. Социальный проект, где нет никакого бизнеса. Мы стараемся так реализовывать подобные истории, чтобы они и других стимулировали развиваться.– Тогда расскажите и о других ваших проектах реновации в Крыму.– Из крупных – это "Ай-Петри". В прошлом году был создан туристический центр "Ай-Петри" – большая платформа для дальнейшего развития проекта. Он тоже частично социальный. Уже реконструирована канатная дорога – она будет доступна для всех гостей полуострова в конце апреля. Идут работы на плато Ай-Петри и создания там туристического кластера. Также мы поддерживаем проект "Херсонес Таврический", являемся его социальным партнером. На территории музея-заповедника вы можете найти "Домик винодела" – это небольшая составляющая нашего бизнеса в проекте.В этом году в Ялте мы создали скейтпарк, а ранее открыли "классы гостеприимства" для учеников 10-11 классов школ. В рамках совещания под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко федеральный учебный центр "Академия гостеприимства" совместно с министерством просвещения РФ получили задачу о формировании единого стандарта для запуска и масштабирования программ предпрофессиональной подготовки - классов гостеприимства на территории страны.– В заключение давайте поговорим о том, что тревожит многих россиян, привыкших отдыхать на Черном море. Есть опасения, что ситуация с разливом мазута на побережье Краснодарского края серьезно скажется на выборе людей и загрузке курортов не только Кубани, но и Крыма?– Наш курорт готов к любым ситуациям. Даже если вдруг пятна мазута появятся где-то в трех-четырех километрах от наших пляжей, у нас есть целая система мер реагирования. Это и боновые заграждения, и специальные системы, которые перерабатывают и поднимают мазут. Есть методология, как и куда мы его отвозим. Мы готовы обеспечить безопасность. Говорю честно: сегодня в Крыму нет с этим проблем.Для Крыма, для всего черноморского побережья мы видим сильный сезон 2025 года. Мы видим динамику плюс 30% в бронировании по сравнению с прошлым годом. Я уверен, что будет хороший поток туристов, что люди поедут в Крым. Надеюсь, что в ближайшее время геополитическая обстановка нормализуется, откроются аэропорты, и в южные регионы полетит еще больше туристов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, республика крым, россия, курорт, отдых в россии, туризм, ялта