https://ria.ru/20250402/kreml-2008862805.html

В Кремле рассказали о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы

В Кремле рассказали о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 02.04.2025

В Кремле рассказали о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы

Особые меры обеспечения безопасности будут приниматься в ходе празднований 80-летия Победы, это потребность дня, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:48:00+03:00

2025-04-02T12:48:00+03:00

2025-04-02T12:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Особые меры обеспечения безопасности будут приниматься в ходе празднований 80-летия Победы, это потребность дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это все будет сформулировано и своевременно доведено до граждан, до возможных организаторов, инициаторов и так далее. Разумеется, в ходе празднований будут приниматься особые меры по обеспечению безопасности. Это потребность дня. Ничто не должно омрачить праздник Победы, всемирной важности этого дня, этой годовщины, поэтому все будет сделано своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли 9 мая шествие "Бессмертного полка" в Москве, и какие могут быть даны рекомендации, в том числе регионам.

https://ria.ru/20250326/putin-2007540149.html

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общество, россия, москва, дмитрий песков