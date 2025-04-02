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В Кремле рассказали о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 02.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:48 02.04.2025 (обновлено: 12:49 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/kreml-2008862805.html
В Кремле рассказали о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы
В Кремле рассказали о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 02.04.2025
В Кремле рассказали о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы
Особые меры обеспечения безопасности будут приниматься в ходе празднований 80-летия Победы, это потребность дня, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:48:00+03:00
2025-04-02T12:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Особые меры обеспечения безопасности будут приниматься в ходе празднований 80-летия Победы, это потребность дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это все будет сформулировано и своевременно доведено до граждан, до возможных организаторов, инициаторов и так далее. Разумеется, в ходе празднований будут приниматься особые меры по обеспечению безопасности. Это потребность дня. Ничто не должно омрачить праздник Победы, всемирной важности этого дня, этой годовщины, поэтому все будет сделано своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли 9 мая шествие "Бессмертного полка" в Москве, и какие могут быть даны рекомендации, в том числе регионам.
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общество, россия, москва, дмитрий песков
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы

Песков: на праздновании 80-летия Победы будут принимать особые меры безопасности

© POOL | Перейти в медиабанкПарад Победы
Парад Победы - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Парад Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Особые меры обеспечения безопасности будут приниматься в ходе празднований 80-летия Победы, это потребность дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это все будет сформулировано и своевременно доведено до граждан, до возможных организаторов, инициаторов и так далее. Разумеется, в ходе празднований будут приниматься особые меры по обеспечению безопасности. Это потребность дня. Ничто не должно омрачить праздник Победы, всемирной важности этого дня, этой годовщины, поэтому все будет сделано своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли 9 мая шествие "Бессмертного полка" в Москве, и какие могут быть даны рекомендации, в том числе регионам.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
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