https://ria.ru/20250402/kredity-2008794787.html

В Госдуму внесут проект о снижении предельной ставки по потребкредиту

В Госдуму внесут проект о снижении предельной ставки по потребкредиту - РИА Новости, 02.04.2025

В Госдуму внесут проект о снижении предельной ставки по потребкредиту

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается снизить предельную ставку по... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T04:47:00+03:00

2025-04-02T04:47:00+03:00

2025-04-02T04:47:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается снизить предельную ставку по потребительским кредитам и займам до 0,1% в день, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Проект… предусматривает установление максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам) 0,1% в день и максимального значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в размере 36,5% годовых", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом предлагается максимальную процентную ставку по потребительским кредитам уменьшить с 0,8% до 0,1% в день. В документах уточняется, что полная стоимость такого кредита (ПСК) не может превышать 36,5% (сейчас она составляет 292%) годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей категории более чем на одну треть. "Сегодня ростовщики берут с граждан 292 грабительских процентов годовых, это абсолютно недопустимо, и мы предлагаем навести порядок в сфере потребительского кредитования", – рассказал Миронов РИА Новости. По его словам, за прошлый год микрофинансовые организации (МФО) выдали гражданам потребкредитов на общую сумму 1,4 триллиона рублей. "Уже предвижу, что представители МФО и подконтрольные им "эксперты" скажут, что радикальное снижение процентной ставки уничтожит рынок микрокредитования. Или, например, что от этого в первую очередь пострадают люди, которым не дают деньги в банке и в трудной ситуации МФО становится для них единственным спасением", – добавил лидер СРЗП. Он отметил, что анализ бизнес-моделей микрофинансирования позволяет сделать вывод о наличии у компаний огромных резервов для продолжения своей деятельности после снижения процентной ставки. Кроме того, Гусев подчеркнул, что В 2024 году россияне взяли микрозаймов на 51% больше, чем в 2023 году. "Спрос растет, но нынешние ставки - до 1% в день - слишком высокие. Новый закон поможет сэкономить на процентах, снизить долговую нагрузку и оставить больше денег в карманах людей. Микрофинансовые организации (МФО) смогут работать и с такими ставками, у них есть запас прочности", - сказал он агентству.

https://ria.ru/20250401/dolgi-1789521168.html

https://ria.ru/20250331/kredity-2003042476.html

https://ria.ru/20250213/putin-1999239475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ипотека, сергей миронов, госдума рф