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В Красноярске задержали еще семь человек по делу о смерти от капельниц - РИА Новости, 02.04.2025
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13:38 02.04.2025 (обновлено: 13:52 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/krasnojarsk-2008877411.html
В Красноярске задержали еще семь человек по делу о смерти от капельниц
В Красноярске задержали еще семь человек по делу о смерти от капельниц - РИА Новости, 02.04.2025
В Красноярске задержали еще семь человек по делу о смерти от капельниц
Еще семь фигурантов дела о гибели от капельниц пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей, задержаны в Красноярске, сообщается в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:38:00+03:00
2025-04-02T13:52:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 2 апр – РИА Новости. Еще семь фигурантов дела о гибели от капельниц пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей, задержаны в Красноярске, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Региональный СК в сентябре 2024 года сообщал, что фигуранты предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимостей. Для этого использовались капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате три человека скончались. Позже стало известно о смерти восьми пациентов. "В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержаны еще семь человек. На данный момент фигурантами уголовного дела являются 24 медицинских работника", - говорится в сообщении. Уточнятся, что в домах фигурантов проведены обыски, изъяты медицинские препараты и документация. Следователи продолжают устанавливать других участников организованной группы.
https://ria.ru/20240917/zaderzhanie-1973094520.html
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске задержали еще семь человек по делу о смерти от капельниц

В Красноярске задержали еще семь фигурантов дела о гибели пациентов от капельниц

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramЗадержание фигурантов дела о гибели пациентов от капельниц в Красноярске
Задержание фигурантов дела о гибели пациентов от капельниц в Красноярске - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Задержание фигурантов дела о гибели пациентов от капельниц в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 2 апр – РИА Новости. Еще семь фигурантов дела о гибели от капельниц пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей, задержаны в Красноярске, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Региональный СК в сентябре 2024 года сообщал, что фигуранты предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимостей. Для этого использовались капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате три человека скончались. Позже стало известно о смерти восьми пациентов.
"В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержаны еще семь человек. На данный момент фигурантами уголовного дела являются 24 медицинских работника", - говорится в сообщении.
Уточнятся, что в домах фигурантов проведены обыски, изъяты медицинские препараты и документация. Следователи продолжают устанавливать других участников организованной группы.
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ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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