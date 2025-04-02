В Красноярске задержали еще семь человек по делу о смерти от капельниц
В Красноярске задержали еще семь фигурантов дела о гибели пациентов от капельниц
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramЗадержание фигурантов дела о гибели пациентов от капельниц в Красноярске
Задержание фигурантов дела о гибели пациентов от капельниц в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 2 апр – РИА Новости. Еще семь фигурантов дела о гибели от капельниц пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей, задержаны в Красноярске, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Региональный СК в сентябре 2024 года сообщал, что фигуранты предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимостей. Для этого использовались капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате три человека скончались. Позже стало известно о смерти восьми пациентов.
"В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержаны еще семь человек. На данный момент фигурантами уголовного дела являются 24 медицинских работника", - говорится в сообщении.
Уточнятся, что в домах фигурантов проведены обыски, изъяты медицинские препараты и документация. Следователи продолжают устанавливать других участников организованной группы.
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