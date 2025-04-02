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Житель Красноярска, заставлявший падчерицу воровать алкоголь, получил срок - РИА Новости, 02.04.2025
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08:55 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/krasnojarsk-2008809595.html
Житель Красноярска, заставлявший падчерицу воровать алкоголь, получил срок
Житель Красноярска, заставлявший падчерицу воровать алкоголь, получил срок - РИА Новости, 02.04.2025
Житель Красноярска, заставлявший падчерицу воровать алкоголь, получил срок
Красноярца приговорили к 11 годам колонии строгого режима за то, что под угрозой расправы заставлял 7-летнюю дочь своей гражданской супруги совершать кражи... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:55:00+03:00
2025-04-02T08:55:00+03:00
происшествия
красноярск
свердловский район
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КРАСНОЯРСК, 2 апр – РИА Новости. Красноярца приговорили к 11 годам колонии строгого режима за то, что под угрозой расправы заставлял 7-летнюю дочь своей гражданской супруги совершать кражи алкоголя из магазинов, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, ранее судимый 33-летний житель Красноярска с января по март 2023 года пять раз использовал 7-летнюю девочку для краж спиртного для дальнейшей перепродажи. Мужчина заставлял воровать девочку под угрозой физической расправы, угрозами подвергалась и мать девочки. "Злоумышленник приходил с ребенком в магазин и складывал в школьный рюкзак спиртное. Затем девочка с ранцем выходила из торговой точки. Чтобы не привлекать к себе внимания, иногда он покупал недорогие продукты питания, за которые рассчитывался на кассе. Полицейскими установлено, что с января по март 2023 года красноярец 5 раз привлекал ребенка к аналогичным преступлениям", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина был задержан сотрудниками охраны в одном из супермаркетов Свердловского района, когда пытался вынести алкоголь на сумму почти 3 тысячи рублей с помощью девочки. Суд признал мужчину виновным, отменил условное осуждение по приговору от 2020 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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происшествия, красноярск, свердловский район
Происшествия, Красноярск, Свердловский район
Житель Красноярска, заставлявший падчерицу воровать алкоголь, получил срок

Житель Красноярска, заставлявший семилетнюю падчерицу воровать, получил срок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 2 апр – РИА Новости. Красноярца приговорили к 11 годам колонии строгого режима за то, что под угрозой расправы заставлял 7-летнюю дочь своей гражданской супруги совершать кражи алкоголя из магазинов, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, ранее судимый 33-летний житель Красноярска с января по март 2023 года пять раз использовал 7-летнюю девочку для краж спиртного для дальнейшей перепродажи. Мужчина заставлял воровать девочку под угрозой физической расправы, угрозами подвергалась и мать девочки.
"Злоумышленник приходил с ребенком в магазин и складывал в школьный рюкзак спиртное. Затем девочка с ранцем выходила из торговой точки. Чтобы не привлекать к себе внимания, иногда он покупал недорогие продукты питания, за которые рассчитывался на кассе. Полицейскими установлено, что с января по март 2023 года красноярец 5 раз привлекал ребенка к аналогичным преступлениям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина был задержан сотрудниками охраны в одном из супермаркетов Свердловского района, когда пытался вынести алкоголь на сумму почти 3 тысячи рублей с помощью девочки. Суд признал мужчину виновным, отменил условное осуждение по приговору от 2020 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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