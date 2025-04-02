https://ria.ru/20250402/kosovo-2008927363.html

Глава МИД Британии выступил за продолжение евроинтеграции Косово

Глава МИД Британии выступил за продолжение евроинтеграции Косово - РИА Новости, 02.04.2025

Глава МИД Британии выступил за продолжение евроинтеграции Косово

Глава британского МИД Дэвид Лэмми выступил за продолжение евроатлантической интеграции самопровозглашенной республики Косово и вступление Приштины в Совет... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:15:00+03:00

2025-04-02T16:15:00+03:00

2025-04-02T16:15:00+03:00

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БЕЛГРАД, 2 апр - РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Лэмми выступил за продолжение евроатлантической интеграции самопровозглашенной республики Косово и вступление Приштины в Совет Европы. Глава МИД Великобритании находится в Приштине, где совместно со спецпредставителем Лондона по Балканам Карен Пирс провел встречу с "главой правительства" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Тот отметил тесное сотрудничество военных и спецслужб Великобритании с военизированными Силами безопасности Косово (СБК). Британский министр в среду также провел встречу с "президентом" самопровозглашенного Косово Вьосой Османи, которая предложила официальному Лондону рассмотреть возможность стратегического соглашения с Приштиной об углублении отношений в области обороны и экономики. "Ключевое значение имеет прогресс Косово на евроатлантическом пути. С поддержкой Великобритании, я надеюсь, вы скоро присоединитесь и к Совету Европы", - цитирует британского министра портал RKS news. Вечером в среду Лэмми ожидают в Белграде, где запланирован его разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Сербский лидер в 2022 году упрекал Запад в лицемерии, когда тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в КНР, хотя Великобритания поставляла ПТРК "Джавеллин" и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово. Вучич сообщал также, что США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные СБК. Согласно его данным, СБК к 2027 году должны быть оснащены 360 единицами бронетехники, вертолетами, ПТУР, самоходными минометами, гаубицами, ударными и разведывательными беспилотниками и дронами-камикадзе, "поставляемыми США, Германией и Турцией". В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20241227/kosovo-1991725499.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1998014560.html

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в мире, косово, великобритания, приштина, дэвид лэмми, карен пирс, альбин курти, совет европы, нато, оон