https://ria.ru/20250402/koshki-2008930013.html

Подмосковные ветеринары провели более 15 тысяч вакцинаций кошек

Подмосковные ветеринары провели более 15 тысяч вакцинаций кошек - РИА Новости, 02.04.2025

Подмосковные ветеринары провели более 15 тысяч вакцинаций кошек

Свыше 15 тысяч вакцинаций кошек провели в государственных ветучреждениях Подмосковья, подведомственных Минсельхозпроду Московской области, с начала 2025 года,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:24:00+03:00

2025-04-02T16:24:00+03:00

2025-04-02T16:24:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ветеринария

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Свыше 15 тысяч вакцинаций кошек провели в государственных ветучреждениях Подмосковья, подведомственных Минсельхозпроду Московской области, с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства. Записаться на прием к ветеринару, выбрав удобное дату и время, жители области могут через региональный портал госуслуг или по телефону единого кол-центра в сфере ветеринарии. Операторы отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 21.00. Ранее в министерстве анонсировали начало сезона выездных вакцинаций, который продлится до осени. Так, в мобильных офисах можно зарегистрировать, чипировать и вакцинировать питомца. График работы мобильных пунктов обновляется ежемесячно.

https://ria.ru/20250402/dispanserizatsiya-2008917071.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), ветеринария