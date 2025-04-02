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Подмосковные ветеринары провели более 15 тысяч вакцинаций кошек - РИА Новости, 02.04.2025
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Новости Подмосковья
 
16:24 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/koshki-2008930013.html
Подмосковные ветеринары провели более 15 тысяч вакцинаций кошек
Подмосковные ветеринары провели более 15 тысяч вакцинаций кошек - РИА Новости, 02.04.2025
Подмосковные ветеринары провели более 15 тысяч вакцинаций кошек
Свыше 15 тысяч вакцинаций кошек провели в государственных ветучреждениях Подмосковья, подведомственных Минсельхозпроду Московской области, с начала 2025 года,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:24:00+03:00
2025-04-02T16:24:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ветеринария
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Свыше 15 тысяч вакцинаций кошек провели в государственных ветучреждениях Подмосковья, подведомственных Минсельхозпроду Московской области, с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства. Записаться на прием к ветеринару, выбрав удобное дату и время, жители области могут через региональный портал госуслуг или по телефону единого кол-центра в сфере ветеринарии. Операторы отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 21.00. Ранее в министерстве анонсировали начало сезона выездных вакцинаций, который продлится до осени. Так, в мобильных офисах можно зарегистрировать, чипировать и вакцинировать питомца. График работы мобильных пунктов обновляется ежемесячно.
https://ria.ru/20250402/dispanserizatsiya-2008917071.html
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московская область (подмосковье), ветеринария
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ветеринария
Подмосковные ветеринары провели более 15 тысяч вакцинаций кошек

В госветучреждениях Московской области провели более 15 тысяч вакцинаций кошек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВакцинация кошки
Вакцинация кошки - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вакцинация кошки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Свыше 15 тысяч вакцинаций кошек провели в государственных ветучреждениях Подмосковья, подведомственных Минсельхозпроду Московской области, с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства.
Записаться на прием к ветеринару, выбрав удобное дату и время, жители области могут через региональный портал госуслуг или по телефону единого кол-центра в сфере ветеринарии. Операторы отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 21.00.
Ранее в министерстве анонсировали начало сезона выездных вакцинаций, который продлится до осени. Так, в мобильных офисах можно зарегистрировать, чипировать и вакцинировать питомца. График работы мобильных пунктов обновляется ежемесячно.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Ветеринария
 
 
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