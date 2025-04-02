https://ria.ru/20250402/konkurs-2008943018.html
Конкурс для художников на создание муралов стартовал в России
Конкурс для художников на создание муралов стартовал в России - РИА Новости, 02.04.2025
Конкурс для художников на создание муралов стартовал в России
Конкурс для художников на создание муралов в 14 городах и поселках России стартовал в рамках паблик-арт-фестиваля "Смена", сообщает пресс-служба Фонда... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:21:00+03:00
2025-04-02T17:21:00+03:00
2025-04-02T17:21:00+03:00
россия
красноярский край
хабаровский край
русский музей
фонд андрея мельниченко
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Конкурс для художников на создание муралов в 14 городах и поселках России стартовал в рамках паблик-арт-фестиваля "Смена", сообщает пресс-служба Фонда Мельниченко (инициатор и партнер фестиваля). Конкурсная программа фестиваля охватит такие города, как Березники (Пермский край), Невинномысск (Ставропольский край), Бородино и Шарыпово (Красноярский край), Рефтинский (Свердловская область), Черногорск (Республика Хакасия), Чегдомын (Хабаровский край), Саган-Нур (Республика Бурятия), Лучегорск (Приморский край) и другие. Победители конкурса получат гранты в размере 300 тысяч рублей, а их работы будут реализованы на фасадах зданий с июня по сентябрь 2025 года. Тема фестиваля – "Человек градообразующий", подчеркивающая ежедневный труд людей, благодаря которым развиваются промышленные города. Участвовать в конкурсе могут художники с любым уровнем подготовки и опытом, готовые работать с локальным контекстом и взаимодействовать с жителями. Оценивать конкурсные работы будут ведущие эксперты в области искусства и урбанистики, включая куратора фестиваля Владимира Абиха, генерального директора Фонда Мельниченко Татьяну Журавлеву, ведущего научного сотрудника отдела новейших течений Русского музея Марию Салтанову, художника и куратора Игоря Поносова, а также художника-монументалиста Михаила Антощенко. "Мы надеемся, что паблик-арт-фестиваль “Смена” позволит привлечь современных и актуальных художников с новым взглядом на городское пространство, который подчеркнет идентичность. Нам важно менять среду на территориях присутствия, чтобы их жители видели и чувствовали преобразования здесь и сейчас", - рассказала Журавлева. По словам Абиха, главная задача нового фестиваля - создать современные достопримечательности и точки притяжения в небольших промышленных городах и поселках, которые проделывают огромную работу для страны. "Мы хотим показать, что за каждым городом стоят усилия людей - шахтеров, энергетиков, химиков, инженеров и мастеров своего дела. Через искусство в городской среде мы создаем диалог между современными художниками и индустриальным наследием, между рабочими профессиями и современной культурой", – подчеркнул куратор фестиваля. Помимо конкурсных работ, в пяти городах – Ковдор (Мурманская область), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область), Котельниково (Волгоградская область), Назарово (Красноярский край) и Ванино (Хабаровский край) – будут реализованы специальные кураторские проекты с участием приглашенных художников, чьи имена будут объявлены 1 июня. Прием заявок на конкурс продлится до 1 мая. Победители будут объявлены 1 июня, после чего начнется реализация проектов.
https://ria.ru/20240917/stipendiya-1973213321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноярский край, хабаровский край, русский музей, фонд андрея мельниченко
Россия, Красноярский край, Хабаровский край, Русский музей, Фонд Андрея Мельниченко
Конкурс для художников на создание муралов стартовал в России
Стартовал конкурс для художников в рамках паблик-арт-фестиваля "Смена"
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Конкурс для художников на создание муралов в 14 городах и поселках России стартовал в рамках паблик-арт-фестиваля "Смена", сообщает пресс-служба Фонда Мельниченко (инициатор и партнер фестиваля).
Конкурсная программа фестиваля охватит такие города, как Березники (Пермский край), Невинномысск (Ставропольский край), Бородино и Шарыпово (Красноярский край), Рефтинский (Свердловская область), Черногорск (Республика Хакасия), Чегдомын (Хабаровский край), Саган-Нур (Республика Бурятия), Лучегорск (Приморский край) и другие.
Победители конкурса получат гранты в размере 300 тысяч рублей, а их работы будут реализованы на фасадах зданий с июня по сентябрь 2025 года.
Тема фестиваля – "Человек градообразующий", подчеркивающая ежедневный труд людей, благодаря которым развиваются промышленные города. Участвовать в конкурсе могут художники с любым уровнем подготовки и опытом, готовые работать с локальным контекстом и взаимодействовать с жителями.
Оценивать конкурсные работы будут ведущие эксперты в области искусства и урбанистики, включая куратора фестиваля Владимира Абиха, генерального директора Фонда Мельниченко Татьяну Журавлеву, ведущего научного сотрудника отдела новейших течений Русского музея Марию Салтанову, художника и куратора Игоря Поносова, а также художника-монументалиста Михаила Антощенко.
"Мы надеемся, что паблик-арт-фестиваль “Смена” позволит привлечь современных и актуальных художников с новым взглядом на городское пространство, который подчеркнет идентичность. Нам важно менять среду на территориях присутствия, чтобы их жители видели и чувствовали преобразования здесь и сейчас", - рассказала Журавлева.
По словам Абиха, главная задача нового фестиваля - создать современные достопримечательности и точки притяжения в небольших промышленных городах и поселках, которые проделывают огромную работу для страны.
"Мы хотим показать, что за каждым городом стоят усилия людей - шахтеров, энергетиков, химиков, инженеров и мастеров своего дела. Через искусство в городской среде мы создаем диалог между современными художниками и индустриальным наследием, между рабочими профессиями и современной культурой", – подчеркнул куратор фестиваля.
Помимо конкурсных работ, в пяти городах – Ковдор (Мурманская область), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область), Котельниково (Волгоградская область), Назарово (Красноярский край) и Ванино (Хабаровский край) – будут реализованы специальные кураторские проекты с участием приглашенных художников, чьи имена будут объявлены 1 июня.
Прием заявок на конкурс продлится до 1 мая. Победители будут объявлены 1 июня, после чего начнется реализация проектов.