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Комитет ГД одобрил поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями - РИА Новости, 02.04.2025
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10:22 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/komitet-2008829783.html
Комитет ГД одобрил поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями
Комитет ГД одобрил поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями - РИА Новости, 02.04.2025
Комитет ГД одобрил поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями
Комитет ГД по безопасности одобрил поправку о запрете иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:22:00+03:00
2025-04-02T10:22:00+03:00
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василий пискарев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Комитет ГД по безопасности одобрил поправку о запрете иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций, передает корреспондент РИА Новости. Такая поправка одобрена к проекту закона о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ. "Предлагаем запретить иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций", - сказал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
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россия, василий пискарев, госдума рф, экономика
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Экономика
Комитет ГД одобрил поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями

Комитет ГД одобрил запрет иноагентам входить в органы управления госкорпораций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Комитет ГД по безопасности одобрил поправку о запрете иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций, передает корреспондент РИА Новости.
Такая поправка одобрена к проекту закона о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ.
"Предлагаем запретить иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций", - сказал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
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