https://ria.ru/20250402/komitet-2008829783.html
Комитет ГД одобрил поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями
Комитет ГД одобрил поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями - РИА Новости, 02.04.2025
Комитет ГД одобрил поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями
Комитет ГД по безопасности одобрил поправку о запрете иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:22:00+03:00
2025-04-02T10:22:00+03:00
2025-04-02T10:22:00+03:00
россия
василий пискарев
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148359/95/1483599505_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e394196cf328cabca63324e18161c08e.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Комитет ГД по безопасности одобрил поправку о запрете иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций, передает корреспондент РИА Новости. Такая поправка одобрена к проекту закона о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ. "Предлагаем запретить иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций", - сказал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
https://ria.ru/20241115/dolzhnost--1984055921.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148359/95/1483599505_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_2bba0c06e845c250225a94f97cd4c8c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий пискарев, госдума рф, экономика
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Экономика
Комитет ГД одобрил поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями
Комитет ГД одобрил запрет иноагентам входить в органы управления госкорпораций