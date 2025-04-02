https://ria.ru/20250402/komitet-2008829783.html

Комитет ГД одобрил поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями

Комитет ГД одобрил поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями - РИА Новости, 02.04.2025

Комитет ГД одобрил поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями

Комитет ГД по безопасности одобрил поправку о запрете иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:22:00+03:00

2025-04-02T10:22:00+03:00

2025-04-02T10:22:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Комитет ГД по безопасности одобрил поправку о запрете иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций, передает корреспондент РИА Новости. Такая поправка одобрена к проекту закона о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ. "Предлагаем запретить иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций", - сказал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

https://ria.ru/20241115/dolzhnost--1984055921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, василий пискарев, госдума рф, экономика