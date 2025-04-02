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Колумбия и Россия обсуждают ремонт и обслуживание вертолетов Ми-17
Колумбия и Россия обсуждают ремонт и обслуживание вертолетов Ми-17 - РИА Новости, 02.04.2025
Колумбия и Россия обсуждают ремонт и обслуживание вертолетов Ми-17
Колумбия и Россия работают над решением возникших из-за западных санкций вопросов, связанных с ремонтом и обслуживанием военно-транспортных вертолетов Ми-17,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:06:00+03:00
2025-04-02T08:06:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Колумбия и Россия работают над решением возникших из-за западных санкций вопросов, связанных с ремонтом и обслуживанием военно-транспортных вертолетов Ми-17, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра. "Есть сложности, связанные с ремонтом и обслуживанием этих вертолетов из-за санкций против отдельных предприятий оборонного комплекса России, а также финансовых структур страны, в связи с чем есть, среди прочих, проблемы с платежами. Наши страны поддерживают контакты по данным вопросам", - сказал дипломат в интервью агентству. Сейчас у Вооруженных сил Колумбии насчитывается 19 российских вертолетов Ми-17, уточнил посол, отметив при этом, что они адаптировались как к климату, так и к сложным географическим условиям страны.
https://ria.ru/20250331/ekvador-2008311952.html
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колумбия, россия, москва, ми-17, в мире
Колумбия, Россия, Москва, Ми-17, В мире
Колумбия и Россия обсуждают ремонт и обслуживание вертолетов Ми-17
Посол Нейра: Колумбия и Россия работают над ремонтом вертолетов Ми-17