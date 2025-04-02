https://ria.ru/20250402/kitay-2008799778.html
Вооруженные силы Китая провели учения рядом с Тайванем
Вооруженные силы Китая провели учения рядом с Тайванем - РИА Новости, 02.04.2025
Вооруженные силы Китая провели учения рядом с Тайванем
Вооруженные силы Китая отработали удары по учебным целям в Восточно-Китайском море, омывающем северное побережье Тайваня, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T06:37:00+03:00
2025-04-02T06:37:00+03:00
2025-04-02T10:14:00+03:00
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ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Китая отработали удары по учебным целям в Восточно-Китайском море, омывающем северное побережье Тайваня, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И в WeChat.Стрельбы прошли в рамках учений "Гром над проливом — 2025А" ("Strait Thunder-2025A") в центральной и южной зонах Тайваньского пролива. Маневры сосредоточены на отработке задач по опознанию и проверке целей, выдаче предупреждений и вытеснению, перехвату и задержанию для того, чтобы проверить способность войск в обеспечении регионального контроля, проведении совместной блокады и нанесении точечных ударов."Были нанесены прицельные удары по учебным целям, имитирующим ключевые порты и энергетические объекты", — сказал Ши И. По словам представителя, учения достигли запланированных результатов.Во вторник НОАК начала комплексные военные учения вокруг Тайваня с участием разных видов войск для отработки блокирования ключевых районов и путей, нанесения ударов по морским и наземным целям и для проверки реальных боевых возможностей.
https://ria.ru/20250402/tajvan-2008794069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, тайвань, восточно-китайское море
В мире, Китай, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, Тайвань, Восточно-Китайское море
Вооруженные силы Китая провели учения рядом с Тайванем
ВС Китая отработали рядом с Тайванем удары по целям, имитирующим порты
ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Китая отработали удары по учебным целям в Восточно-Китайском море, омывающем северное побережье Тайваня, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И в WeChat.
Стрельбы прошли в рамках учений "Гром над проливом — 2025А" ("Strait Thunder-2025A") в центральной и южной зонах Тайваньского пролива. Маневры сосредоточены на отработке задач по опознанию и проверке целей, выдаче предупреждений и вытеснению, перехвату и задержанию для того, чтобы проверить способность войск в обеспечении регионального контроля, проведении совместной блокады и нанесении точечных ударов.
"Были нанесены прицельные удары по учебным целям, имитирующим ключевые порты и энергетические объекты", — сказал Ши И.
По словам представителя, учения достигли запланированных результатов.
Во вторник НОАК начала комплексные военные учения вокруг Тайваня
с участием разных видов войск для отработки блокирования ключевых районов и путей, нанесения ударов по морским и наземным целям и для проверки реальных боевых возможностей.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации— пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив.