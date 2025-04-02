https://ria.ru/20250402/kitay-2008799778.html

Вооруженные силы Китая провели учения рядом с Тайванем

Вооруженные силы Китая провели учения рядом с Тайванем - РИА Новости, 02.04.2025

Вооруженные силы Китая провели учения рядом с Тайванем

Вооруженные силы Китая отработали удары по учебным целям в Восточно-Китайском море, омывающем северное побережье Тайваня, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T06:37:00+03:00

2025-04-02T06:37:00+03:00

2025-04-02T10:14:00+03:00

в мире

китай

нэнси пелоси

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тайвань

восточно-китайское море

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ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Китая отработали удары по учебным целям в Восточно-Китайском море, омывающем северное побережье Тайваня, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И в WeChat.Стрельбы прошли в рамках учений "Гром над проливом — 2025А" ("Strait Thunder-2025A") в центральной и южной зонах Тайваньского пролива. Маневры сосредоточены на отработке задач по опознанию и проверке целей, выдаче предупреждений и вытеснению, перехвату и задержанию для того, чтобы проверить способность войск в обеспечении регионального контроля, проведении совместной блокады и нанесении точечных ударов."Были нанесены прицельные удары по учебным целям, имитирующим ключевые порты и энергетические объекты", — сказал Ши И. По словам представителя, учения достигли запланированных результатов.Во вторник НОАК начала комплексные военные учения вокруг Тайваня с участием разных видов войск для отработки блокирования ключевых районов и путей, нанесения ударов по морским и наземным целям и для проверки реальных боевых возможностей.

https://ria.ru/20250402/tajvan-2008794069.html

https://ria.ru/20250401/tajvan-2008546958.html

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тайвань

восточно-китайское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, тайвань, восточно-китайское море