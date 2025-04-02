https://ria.ru/20250402/kitaj-2008938474.html

В Минобороны Китая оценили военные учения у границ Тайваня

В Минобороны Китая оценили военные учения у границ Тайваня - РИА Новости, 02.04.2025

В Минобороны Китая оценили военные учения у границ Тайваня

Военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня абсолютно законны, необходимы и разумны, они демонстрируют решимость и волю защищать... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:01:00+03:00

2025-04-02T17:01:00+03:00

2025-04-02T17:01:00+03:00

в мире

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

wechat

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_d6df98644fc9a428cf42101014fa7aa0.jpg

ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня абсолютно законны, необходимы и разумны, они демонстрируют решимость и волю защищать суверенитет и территориальную целостность страны, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что Народно-освободительная армия Китая в среду завершила масштабные двухдневные военные учения вокруг Тайваня. "Восточная зона боевого командования НОАК организовала совместные военные учения вокруг острова Тайвань, чтоб продемонстрировать свою мощную способность противостоять провокациям, (направленным на достижение - ред.) независимости Тайваня, а также решимость и волю защищать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводятся в официальном аккаунте министерства обороны КНР в соцсети WeChat. Он подчеркнул, что учения НОАК вокруг Тайваня "совершенно законны, необходимы и разумны". Представитель оборонного ведомства Китая добавил, что "независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе", а стремление к независимости лишь подвергнет остров опасности войны и принесет страдания его жителям. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20250402/ucheniya-2008819945.html

https://ria.ru/20250402/kitay-2008799778.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, wechat