В Минобороны Китая оценили военные учения у границ Тайваня
Минобороны КНР: учения НОАК вокруг Тайваня законны, необходимы и разумны
© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Военно-морских сил КНР
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Военно-морских сил КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня абсолютно законны, необходимы и разумны, они демонстрируют решимость и волю защищать суверенитет и территориальную целостность страны, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
Китай раскрыл детали учений у Тайваня
Вчера, 09:41
"Восточная зона боевого командования НОАК организовала совместные военные учения вокруг острова Тайвань, чтоб продемонстрировать свою мощную способность противостоять провокациям, (направленным на достижение - ред.) независимости Тайваня, а также решимость и волю защищать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводятся в официальном аккаунте министерства обороны КНР в соцсети WeChat.
Он подчеркнул, что учения НОАК вокруг Тайваня "совершенно законны, необходимы и разумны".
Представитель оборонного ведомства Китая добавил, что "независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе", а стремление к независимости лишь подвергнет остров опасности войны и принесет страдания его жителям.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).