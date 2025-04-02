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В Минобороны Китая оценили военные учения у границ Тайваня - РИА Новости, 02.04.2025
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17:01 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/kitaj-2008938474.html
В Минобороны Китая оценили военные учения у границ Тайваня
В Минобороны Китая оценили военные учения у границ Тайваня - РИА Новости, 02.04.2025
В Минобороны Китая оценили военные учения у границ Тайваня
Военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня абсолютно законны, необходимы и разумны, они демонстрируют решимость и волю защищать... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:01:00+03:00
2025-04-02T17:01:00+03:00
в мире
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ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня абсолютно законны, необходимы и разумны, они демонстрируют решимость и волю защищать суверенитет и территориальную целостность страны, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что Народно-освободительная армия Китая в среду завершила масштабные двухдневные военные учения вокруг Тайваня. "Восточная зона боевого командования НОАК организовала совместные военные учения вокруг острова Тайвань, чтоб продемонстрировать свою мощную способность противостоять провокациям, (направленным на достижение - ред.) независимости Тайваня, а также решимость и волю защищать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводятся в официальном аккаунте министерства обороны КНР в соцсети WeChat. Он подчеркнул, что учения НОАК вокруг Тайваня "совершенно законны, необходимы и разумны". Представитель оборонного ведомства Китая добавил, что "независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе", а стремление к независимости лишь подвергнет остров опасности войны и принесет страдания его жителям. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20250402/ucheniya-2008819945.html
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, wechat
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, WeChat
В Минобороны Китая оценили военные учения у границ Тайваня

Минобороны КНР: учения НОАК вокруг Тайваня законны, необходимы и разумны

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Военно-морских сил КНР
Ракетный фрегат Военно-морских сил КНР - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Военно-морских сил КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня абсолютно законны, необходимы и разумны, они демонстрируют решимость и волю защищать суверенитет и территориальную целостность страны, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что Народно-освободительная армия Китая в среду завершила масштабные двухдневные военные учения вокруг Тайваня.
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"Восточная зона боевого командования НОАК организовала совместные военные учения вокруг острова Тайвань, чтоб продемонстрировать свою мощную способность противостоять провокациям, (направленным на достижение - ред.) независимости Тайваня, а также решимость и волю защищать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводятся в официальном аккаунте министерства обороны КНР в соцсети WeChat.
Он подчеркнул, что учения НОАК вокруг Тайваня "совершенно законны, необходимы и разумны".
Представитель оборонного ведомства Китая добавил, что "независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе", а стремление к независимости лишь подвергнет остров опасности войны и принесет страдания его жителям.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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