https://ria.ru/20250402/kishinev-2008821257.html

В Кишиневе прошла акция против высылки российских дипломатов

В Кишиневе прошла акция против высылки российских дипломатов - РИА Новости, 02.04.2025

В Кишиневе прошла акция против высылки российских дипломатов

Представители оппозиционного блока "Победа" провели акцию в аэропорту Кишинева против высылки российских дипломатов из Молдавии, сообщил телеканал "Канал 5". РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:51:00+03:00

2025-04-02T09:51:00+03:00

2025-04-02T12:20:00+03:00

в мире

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александр нестеровский

олег озеров

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Представители оппозиционного блока "Победа" провели акцию в аэропорту Кишинева против высылки российских дипломатов из Молдавии, сообщил телеканал "Канал 5"."У аэропорта Кишинева проходит акция против высылки из Молдовы российских дипломатов, которые сегодня вылетают из Кишинева. Представители блока "Победа" собрались, чтобы выразить свою поддержку представителям МИД России, объявленным властями персонами нон грата", — говорится в публикации.Участники митинга убеждены, что Молдавия должна быть открыта для диалога, заявил активист блока "Победа" Юрий Витнянский."К сожалению, сейчас она идет по пути эскалации конфликта с Россией. В то же время Москва демонстрирует готовность к сотрудничеству. Мы считаем, что необходимо искать компромиссы, а не усугублять разногласия. Высылка дипломатов разрывает дипломатические отношения между нашими странами, и это является серьезной ошибкой молдавских властей", — подчеркнул он.В понедельник молдавский МИД объявил трех российских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть республику. Кишинев утверждает, что располагает доказательствами их деятельности, противоречащей дипломатическому статусу.Как отметили на Смоленской площади, Москва ответит на действия Кишинева. По словам посла Олега Озерова, среди высылаемых сотрудников оказался сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта.Как заявил глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ, российское посольство якобы помогло депутату парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия — ему за день до оглашения приговора якобы позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами вывезли в Приднестровье. Посольство назвало эти инсинуации голословными и неприемлемыми.Кишиневский суд 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в "пассивной коррупции" и в "принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". Как сообщил адвокат Анатолий Пител, президент Владимир Путин предоставил Нестеровскому российское гражданство, поскольку тот подвергается политическому преследованию.В августе 2023 года Кишинев выслал 45 сотрудников посольства России. В ответ на это Москва запретила въезд 18 депутатам парламента Молдавии. Еще несколько сотрудников посольства были вынуждены покинуть республику в 2024-м.

https://ria.ru/20250319/protest-2006069795.html

https://ria.ru/20250213/moldaviya-1999110851.html

https://ria.ru/20250329/gutsul-2008100036.html

https://ria.ru/20250204/partija-1997308431.html

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Акция в аэропорту Кишинева против высылки российских дипломатов Оппозиция проводит в аэропорту Кишинева акцию против высылки из Молдавии трех российских дипломатов, которые сегодня покидают республику, передает корреспондент РИА Новости. МИД Молдавии объявил трех сотрудников российского посольства персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. Захарова подчеркивала, что необоснованное решение властей Молдавии о высылке российских дипломатов не останется без адекватного жесткого ответа. 2025-04-02T09:51 true PT0M11S

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в мире, молдавия, россия, кишинев, александр нестеровский, олег озеров, блок "победа" , владимир путин