Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе прошла акция против высылки российских дипломатов - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 02.04.2025 (обновлено: 12:20 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/kishinev-2008821257.html
В Кишиневе прошла акция против высылки российских дипломатов
В Кишиневе прошла акция против высылки российских дипломатов - РИА Новости, 02.04.2025
В Кишиневе прошла акция против высылки российских дипломатов
Представители оппозиционного блока "Победа" провели акцию в аэропорту Кишинева против высылки российских дипломатов из Молдавии, сообщил телеканал "Канал 5". РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T09:51:00+03:00
2025-04-02T12:20:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
александр нестеровский
олег озеров
блок "победа"
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008837344_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12408df2f5ecbd297b03a9a30a437ae5.jpg
КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Представители оппозиционного блока "Победа" провели акцию в аэропорту Кишинева против высылки российских дипломатов из Молдавии, сообщил телеканал "Канал 5"."У аэропорта Кишинева проходит акция против высылки из Молдовы российских дипломатов, которые сегодня вылетают из Кишинева. Представители блока "Победа" собрались, чтобы выразить свою поддержку представителям МИД России, объявленным властями персонами нон грата", — говорится в публикации.Участники митинга убеждены, что Молдавия должна быть открыта для диалога, заявил активист блока "Победа" Юрий Витнянский."К сожалению, сейчас она идет по пути эскалации конфликта с Россией. В то же время Москва демонстрирует готовность к сотрудничеству. Мы считаем, что необходимо искать компромиссы, а не усугублять разногласия. Высылка дипломатов разрывает дипломатические отношения между нашими странами, и это является серьезной ошибкой молдавских властей", — подчеркнул он.В понедельник молдавский МИД объявил трех российских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть республику. Кишинев утверждает, что располагает доказательствами их деятельности, противоречащей дипломатическому статусу.Как отметили на Смоленской площади, Москва ответит на действия Кишинева. По словам посла Олега Озерова, среди высылаемых сотрудников оказался сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта.Как заявил глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ, российское посольство якобы помогло депутату парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия — ему за день до оглашения приговора якобы позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами вывезли в Приднестровье. Посольство назвало эти инсинуации голословными и неприемлемыми.Кишиневский суд 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в "пассивной коррупции" и в "принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". Как сообщил адвокат Анатолий Пител, президент Владимир Путин предоставил Нестеровскому российское гражданство, поскольку тот подвергается политическому преследованию.В августе 2023 года Кишинев выслал 45 сотрудников посольства России. В ответ на это Москва запретила въезд 18 депутатам парламента Молдавии. Еще несколько сотрудников посольства были вынуждены покинуть республику в 2024-м.
https://ria.ru/20250319/protest-2006069795.html
https://ria.ru/20250213/moldaviya-1999110851.html
https://ria.ru/20250329/gutsul-2008100036.html
https://ria.ru/20250204/partija-1997308431.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция в аэропорту Кишинева против высылки российских дипломатов
Оппозиция проводит в аэропорту Кишинева акцию против высылки из Молдавии трех российских дипломатов, которые сегодня покидают республику, передает корреспондент РИА Новости. МИД Молдавии объявил трех сотрудников российского посольства персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. Захарова подчеркивала, что необоснованное решение властей Молдавии о высылке российских дипломатов не останется без адекватного жесткого ответа.
2025-04-02T09:51
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008837344_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_93b5e44d1ab6d3ba9dfba2f5cef7e235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, александр нестеровский, олег озеров, блок "победа" , владимир путин
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Александр Нестеровский, Олег Озеров, Блок "Победа" , Владимир Путин
В Кишиневе прошла акция против высылки российских дипломатов

В аэропорту Кишинева прошла акция против высылки российских дипломатов

Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Представители оппозиционного блока "Победа" провели акцию в аэропорту Кишинева против высылки российских дипломатов из Молдавии, сообщил телеканал "Канал 5".
"У аэропорта Кишинева проходит акция против высылки из Молдовы российских дипломатов, которые сегодня вылетают из Кишинева. Представители блока "Победа" собрались, чтобы выразить свою поддержку представителям МИД России, объявленным властями персонами нон грата", — говорится в публикации.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
МИД России выразил протест послу Молдавии после инцидента с посольством
19 марта, 20:52
Участники митинга убеждены, что Молдавия должна быть открыта для диалога, заявил активист блока "Победа" Юрий Витнянский.
"К сожалению, сейчас она идет по пути эскалации конфликта с Россией. В то же время Москва демонстрирует готовность к сотрудничеству. Мы считаем, что необходимо искать компромиссы, а не усугублять разногласия. Высылка дипломатов разрывает дипломатические отношения между нашими странами, и это является серьезной ошибкой молдавских властей", — подчеркнул он.
Министерство иностранных дел Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Молдавия расторгла соглашение с Россией о создании культурных центров
13 февраля, 14:24
В понедельник молдавский МИД объявил трех российских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть республику. Кишинев утверждает, что располагает доказательствами их деятельности, противоречащей дипломатическому статусу.
Как отметили на Смоленской площади, Москва ответит на действия Кишинева. По словам посла Олега Озерова, среди высылаемых сотрудников оказался сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Шор назвал арест Гуцул гвоздем в крышку гроба властей Молдавии
29 марта, 11:22
Как заявил глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ, российское посольство якобы помогло депутату парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия — ему за день до оглашения приговора якобы позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами вывезли в Приднестровье. Посольство назвало эти инсинуации голословными и неприемлемыми.
Кишиневский суд 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в "пассивной коррупции" и в "принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". Как сообщил адвокат Анатолий Пител, президент Владимир Путин предоставил Нестеровскому российское гражданство, поскольку тот подвергается политическому преследованию.
В августе 2023 года Кишинев выслал 45 сотрудников посольства России. В ответ на это Москва запретила въезд 18 депутатам парламента Молдавии. Еще несколько сотрудников посольства были вынуждены покинуть республику в 2024-м.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Молдавии потребовали от властей аннулировать санкции против России
4 февраля, 14:03
 
В миреМолдавияРоссияКишиневАлександр НестеровскийОлег ОзеровБлок "Победа"Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала