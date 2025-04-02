https://ria.ru/20250402/kilmer-2008801124.html

Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена

Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена - РИА Новости, 02.04.2025

Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена

Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", скончался в возрасте 65 лет от пневмонии, сообщает газета New York Times со РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T06:58:00+03:00

2025-04-02T06:58:00+03:00

2025-04-02T10:17:00+03:00

в мире

лос-анджелес

вэл килмер

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", скончался в возрасте 65 лет от пневмонии, сообщает газета New York Times со ссылкой на дочь актера."Вэл Килмер,.. голливудский актер, который вкусил известность... главной роли Бэтмена, но чей многогранный талант и неуязвимая личность также сделали его высококлассным актером второго плана, умер во вторник в Лос-Анджелесе. Ему было 65 лет. Причиной стала пневмония", - говорится в сообщении.Актер также получил известность благодаря ролям в фильмах "Схватка", "Лучший стрелок", "Совершенно секретно!" и других.

лос-анджелес

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, вэл килмер