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Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена
Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена - РИА Новости, 02.04.2025
Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена
Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", скончался в возрасте 65 лет от пневмонии, сообщает газета New York Times со РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T06:58:00+03:00
2025-04-02T06:58:00+03:00
2025-04-02T10:17:00+03:00
в мире
лос-анджелес
вэл килмер
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", скончался в возрасте 65 лет от пневмонии, сообщает газета New York Times со ссылкой на дочь актера."Вэл Килмер,.. голливудский актер, который вкусил известность... главной роли Бэтмена, но чей многогранный талант и неуязвимая личность также сделали его высококлассным актером второго плана, умер во вторник в Лос-Анджелесе. Ему было 65 лет. Причиной стала пневмония", - говорится в сообщении.Актер также получил известность благодаря ролям в фильмах "Схватка", "Лучший стрелок", "Совершенно секретно!" и других.
лос-анджелес
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, вэл килмер
В мире, Лос-Анджелес, Вэл Килмер
Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена
В США в возрасте 65 лет умер актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена