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Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена - РИА Новости, 02.04.2025
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06:58 02.04.2025 (обновлено: 10:17 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/kilmer-2008801124.html
Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена
Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена - РИА Новости, 02.04.2025
Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена
Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", скончался в возрасте 65 лет от пневмонии, сообщает газета New York Times со РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T06:58:00+03:00
2025-04-02T10:17:00+03:00
в мире
лос-анджелес
вэл килмер
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", скончался в возрасте 65 лет от пневмонии, сообщает газета New York Times со ссылкой на дочь актера."Вэл Килмер,.. голливудский актер, который вкусил известность... главной роли Бэтмена, но чей многогранный талант и неуязвимая личность также сделали его высококлассным актером второго плана, умер во вторник в Лос-Анджелесе. Ему было 65 лет. Причиной стала пневмония", - говорится в сообщении.Актер также получил известность благодаря ролям в фильмах "Схватка", "Лучший стрелок", "Совершенно секретно!" и других.
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в мире, лос-анджелес, вэл килмер
В мире, Лос-Анджелес, Вэл Килмер
Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена

В США в возрасте 65 лет умер актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена

© AP Photo / Mark HumphreyВэл Килмер
Вэл Килмер - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
Вэл Килмер. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", скончался в возрасте 65 лет от пневмонии, сообщает газета New York Times со ссылкой на дочь актера.
© Warner Bros. Pictures Co., 1995Кадр из фильма "Бэтмен навсегда"
Кадр из фильма Бэтмен навсегда - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Warner Bros. Pictures Co., 1995
Кадр из фильма "Бэтмен навсегда"
"Вэл Килмер,.. голливудский актер, который вкусил известность... главной роли Бэтмена, но чей многогранный талант и неуязвимая личность также сделали его высококлассным актером второго плана, умер во вторник в Лос-Анджелесе. Ему было 65 лет. Причиной стала пневмония", - говорится в сообщении.
Актер также получил известность благодаря ролям в фильмах "Схватка", "Лучший стрелок", "Совершенно секретно!" и других.
 
В миреЛос-АнджелесВэл Килмер
 
 
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