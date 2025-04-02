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Киев увеличивает число расчетов БПЛА на Купянском участке - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
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https://ria.ru/20250402/kiev-2008804230.html
Киев увеличивает число расчетов БПЛА на Купянском участке
Киев увеличивает число расчетов БПЛА на Купянском участке - РИА Новости, 02.04.2025
Киев увеличивает число расчетов БПЛА на Купянском участке
Киев увеличивает число расчетов БПЛА украинского спецбатальона "Ахиллес" для противостояния российским силам на купянском участке, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:00:00+03:00
2025-04-02T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
киев
волчанск
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 апр - РИА Новости. Киев увеличивает число расчетов БПЛА украинского спецбатальона "Ахиллес" для противостояния российским силам на купянском участке, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" с позывным "Контора". Он уточнил, что "Ахиллес" прибыл на купянский участок будучи батальоном, сейчас же его расширили. "Они сюда прибыли как батальон, сейчас они уже развиваются до полка. Уже 429-й полк "Ахиллес". Развиваются, обучают людей, увеличивают объем расчетов своих", - пояснил собеседник агентства. "Ахиллес" и "Небесна Мара" - вот два основных подразделения (БПЛА ВСУ - ред.), которые на нашем направлении работают, ну плюс есть еще другие подразделения, но это основные", - заявил "Контора". "Ахиллес" и "Небесна Мара" - это специализированные подразделения БПЛА в составе 92-й и 43 отдельных механизированных бригад ВСУ. Купянск выступает в роли опорного пункта обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность заключается в том, что это - крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части Харьковской области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, киев, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Волчанск, Вооруженные силы Украины
Киев увеличивает число расчетов БПЛА на Купянском участке

Боец с позывным Контора: Киев увеличил число расчетов БПЛА на Купянском участке

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 апр - РИА Новости. Киев увеличивает число расчетов БПЛА украинского спецбатальона "Ахиллес" для противостояния российским силам на купянском участке, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" с позывным "Контора".
Он уточнил, что "Ахиллес" прибыл на купянский участок будучи батальоном, сейчас же его расширили.
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"Они сюда прибыли как батальон, сейчас они уже развиваются до полка. Уже 429-й полк "Ахиллес". Развиваются, обучают людей, увеличивают объем расчетов своих", - пояснил собеседник агентства.
"Ахиллес" и "Небесна Мара" - вот два основных подразделения (БПЛА ВСУ - ред.), которые на нашем направлении работают, ну плюс есть еще другие подразделения, но это основные", - заявил "Контора".
"Ахиллес" и "Небесна Мара" - это специализированные подразделения БПЛА в составе 92-й и 43 отдельных механизированных бригад ВСУ.
Купянск выступает в роли опорного пункта обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность заключается в том, что это - крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части Харьковской области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьКиевВолчанскВооруженные силы Украины
 
 
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