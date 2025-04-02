https://ria.ru/20250402/kiev-2008804230.html

Киев увеличивает число расчетов БПЛА на Купянском участке

Киев увеличивает число расчетов БПЛА на Купянском участке - РИА Новости, 02.04.2025

Киев увеличивает число расчетов БПЛА на Купянском участке

Киев увеличивает число расчетов БПЛА украинского спецбатальона "Ахиллес" для противостояния российским силам на купянском участке, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:00:00+03:00

2025-04-02T08:00:00+03:00

2025-04-02T08:00:00+03:00

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 апр - РИА Новости. Киев увеличивает число расчетов БПЛА украинского спецбатальона "Ахиллес" для противостояния российским силам на купянском участке, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" с позывным "Контора". Он уточнил, что "Ахиллес" прибыл на купянский участок будучи батальоном, сейчас же его расширили. "Они сюда прибыли как батальон, сейчас они уже развиваются до полка. Уже 429-й полк "Ахиллес". Развиваются, обучают людей, увеличивают объем расчетов своих", - пояснил собеседник агентства. "Ахиллес" и "Небесна Мара" - вот два основных подразделения (БПЛА ВСУ - ред.), которые на нашем направлении работают, ну плюс есть еще другие подразделения, но это основные", - заявил "Контора". "Ахиллес" и "Небесна Мара" - это специализированные подразделения БПЛА в составе 92-й и 43 отдельных механизированных бригад ВСУ. Купянск выступает в роли опорного пункта обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность заключается в том, что это - крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части Харьковской области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев

волчанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, киев, волчанск, вооруженные силы украины