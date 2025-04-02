Киев увеличивает число расчетов БПЛА на Купянском участке
Боец с позывным Контора: Киев увеличил число расчетов БПЛА на Купянском участке
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга"
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 апр - РИА Новости. Киев увеличивает число расчетов БПЛА украинского спецбатальона "Ахиллес" для противостояния российским силам на купянском участке, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" с позывным "Контора".
Он уточнил, что "Ахиллес" прибыл на купянский участок будучи батальоном, сейчас же его расширили.
"Они сюда прибыли как батальон, сейчас они уже развиваются до полка. Уже 429-й полк "Ахиллес". Развиваются, обучают людей, увеличивают объем расчетов своих", - пояснил собеседник агентства.
"Ахиллес" и "Небесна Мара" - вот два основных подразделения (БПЛА ВСУ - ред.), которые на нашем направлении работают, ну плюс есть еще другие подразделения, но это основные", - заявил "Контора".
"Ахиллес" и "Небесна Мара" - это специализированные подразделения БПЛА в составе 92-й и 43 отдельных механизированных бригад ВСУ.
Купянск выступает в роли опорного пункта обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность заключается в том, что это - крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части Харьковской области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
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