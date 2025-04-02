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Обломки украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска
Обломки украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска - РИА Новости, 02.04.2025
Обломки украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска
Обломки сбитого украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T01:50:00+03:00
2025-04-02T01:50:00+03:00
2025-04-02T02:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Обломки сбитого украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате атаки вражеских беспилотников на Курск есть повреждения многоквартирного дома в центре города. К счастью, пострадавших нет — за медицинской помощью никто не обращался", — написал он.По словам Хинштейна, обломки сбитого дрона и его двигатель упали на крышу многоэтажки по улице Чехова. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, им оказывают необходимую помощь, подчеркнул он. При этом для работы пиротехников временно отселили 60 жителей подъезда. На месте также находятся мэр, сотрудники МЧС и дежурные службы.Работа ПВО в регионе не прекращается, врио губернатора призвал всех курян сохранять спокойствие и не пренебрегать мерами безопасности.Украина практически ежедневно пытается атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы противовоздушной обороны перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250401/vsu-2008779394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Вооруженные силы Украины
Обломки украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска
Хинштейн: в центре Курска при атаке БПЛА поврежден жилой дом, пострадавших нет