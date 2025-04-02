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Жителя Херсона осудили за планирование теракта в отношении главы отдела МВД
Жителя Херсона осудили за планирование теракта в отношении главы отдела МВД - РИА Новости, 02.04.2025
Жителя Херсона осудили за планирование теракта в отношении главы отдела МВД
Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам жителя Херсонской области Сергея Солодкого, планировавшего взорвать автомобиль главы отдела областного МВД и... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:50:00+03:00
2025-04-02T18:50:00+03:00
2025-04-02T18:50:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам жителя Херсонской области Сергея Солодкого, планировавшего взорвать автомобиль главы отдела областного МВД и передававшего украинской разведке данные о российской военной технике в городе Алешки, сообщил журналистам представитель суда. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тысяч рублей", - сказал представитель суда. По его информации, в 2022-2023 годах Солодкий установил контакт с военнослужащим главного управления разведки минобороны Украины, которому отправил координаты мест дислокации военнослужащих, вооружения, военной и спецтехники береговой обороны Вооруженных Сил РФ в городе Алешки для нанесения огневого поражения. Кроме того, с 1 августа 2022 года до 13 февраля 2024 года Солодкий совершил покушение на подрыв автомобиля начальника территориального отделения МВД России по Херсонской области и военнослужащих Вооруженных сил РФ. В тот же период он незаконно перевозил взрывные устройства и прошел обучение для осуществления террористической деятельности.
https://ria.ru/20250331/pokushenie-2008356443.html
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россия, херсонская область , херсон, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Херсон, Министерство обороны Украины
Жителя Херсона осудили за планирование теракта в отношении главы отдела МВД
Жителю Херсона дали 18 лет за планы взорвать авто главы отдела областного МВД