https://ria.ru/20250402/kherson-2008969996.html

Жителя Херсона осудили за планирование теракта в отношении главы отдела МВД

Жителя Херсона осудили за планирование теракта в отношении главы отдела МВД - РИА Новости, 02.04.2025

Жителя Херсона осудили за планирование теракта в отношении главы отдела МВД

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам жителя Херсонской области Сергея Солодкого, планировавшего взорвать автомобиль главы отдела областного МВД и... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:50:00+03:00

2025-04-02T18:50:00+03:00

2025-04-02T18:50:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам жителя Херсонской области Сергея Солодкого, планировавшего взорвать автомобиль главы отдела областного МВД и передававшего украинской разведке данные о российской военной технике в городе Алешки, сообщил журналистам представитель суда. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тысяч рублей", - сказал представитель суда. По его информации, в 2022-2023 годах Солодкий установил контакт с военнослужащим главного управления разведки минобороны Украины, которому отправил координаты мест дислокации военнослужащих, вооружения, военной и спецтехники береговой обороны Вооруженных Сил РФ в городе Алешки для нанесения огневого поражения. Кроме того, с 1 августа 2022 года до 13 февраля 2024 года Солодкий совершил покушение на подрыв автомобиля начальника территориального отделения МВД России по Херсонской области и военнослужащих Вооруженных сил РФ. В тот же период он незаконно перевозил взрывные устройства и прошел обучение для осуществления террористической деятельности.

https://ria.ru/20250331/pokushenie-2008356443.html

https://ria.ru/20250401/prigovor-2008702278.html

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россия, херсонская область , херсон, министерство обороны украины