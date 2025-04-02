https://ria.ru/20250402/karta-2008880182.html

Россиянам объяснили, что нужно делать с найденной банковской картой

Россиянам объяснили, что нужно делать с найденной банковской картой - РИА Новости, 02.04.2025

Россиянам объяснили, что нужно делать с найденной банковской картой

В пресс-службе Роскачества в комментарии RT посоветовали звонить в банк при обнаружении чьей-то карты на улице."Если вы нашли чужую банковскую карту, лучше... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:45:00+03:00

2025-04-02T13:45:00+03:00

2025-04-02T13:45:00+03:00

технологии

роскачество

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В пресс-службе Роскачества в комментарии RT посоветовали звонить в банк при обнаружении чьей-то карты на улице."Если вы нашли чужую банковскую карту, лучше всего позвонить в банк, который выпустил карту", — говорится в публикации.В ведомстве отметили, что сотрудник банка заблокирует карту и расскажет о дальнейших действиях. Кроме того, можно ее отнести в отделение любого банка.Вместе с тем, самое важное, это не пытаться использовать найденную карту для покупок, так как это будет уголовным преступлением.Так же в Роскачестве посоветовали не искать владельца карты через социальные сети, тем более не публиковать фото карты.В феврале Центробанк предупреждал о новой схеме мошенничества с созданием виртуального образа банковской карты.Как рассказывали в ЦБ, злоумышленники звонят россиянам, в том числе через мессенджеры, и сообщают о попытке похитить деньги с их счета. Для "предотвращения кражи" мошенники призывают установить "приложение Банка России". Варианты названий могут быть разными. Пока оно устанавливается, нельзя пользоваться устройством.

https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html

https://ria.ru/20250330/snils-2008190180.html

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технологии, роскачество, центральный банк рф (цб рф)