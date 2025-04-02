Россиянам объяснили, что нужно делать с найденной банковской картой
Роскачество посоветовало звонить в банк при обнаружении чужой карты на улице
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В пресс-службе Роскачества в комментарии RT посоветовали звонить в банк при обнаружении чьей-то карты на улице.
"Если вы нашли чужую банковскую карту, лучше всего позвонить в банк, который выпустил карту", — говорится в публикации.
"Если вы нашли чужую банковскую карту, лучше всего позвонить в банк, который выпустил карту", — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что сотрудник банка заблокирует карту и расскажет о дальнейших действиях. Кроме того, можно ее отнести в отделение любого банка.
Вместе с тем, самое важное, это не пытаться использовать найденную карту для покупок, так как это будет уголовным преступлением.
Так же в Роскачестве посоветовали не искать владельца карты через социальные сети, тем более не публиковать фото карты.
В феврале Центробанк предупреждал о новой схеме мошенничества с созданием виртуального образа банковской карты.
Вместе с тем, самое важное, это не пытаться использовать найденную карту для покупок, так как это будет уголовным преступлением.
Так же в Роскачестве посоветовали не искать владельца карты через социальные сети, тем более не публиковать фото карты.
В феврале Центробанк предупреждал о новой схеме мошенничества с созданием виртуального образа банковской карты.
Как рассказывали в ЦБ, злоумышленники звонят россиянам, в том числе через мессенджеры, и сообщают о попытке похитить деньги с их счета. Для "предотвращения кражи" мошенники призывают установить "приложение Банка России". Варианты названий могут быть разными. Пока оно устанавливается, нельзя пользоваться устройством.