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Россиянам объяснили, что нужно делать с найденной банковской картой - РИА Новости, 02.04.2025
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13:45 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/karta-2008880182.html
Россиянам объяснили, что нужно делать с найденной банковской картой
Россиянам объяснили, что нужно делать с найденной банковской картой - РИА Новости, 02.04.2025
Россиянам объяснили, что нужно делать с найденной банковской картой
В пресс-службе Роскачества в комментарии RT посоветовали звонить в банк при обнаружении чьей-то карты на улице."Если вы нашли чужую банковскую карту, лучше... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:45:00+03:00
2025-04-02T13:45:00+03:00
технологии
роскачество
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В пресс-службе Роскачества в комментарии RT посоветовали звонить в банк при обнаружении чьей-то карты на улице."Если вы нашли чужую банковскую карту, лучше всего позвонить в банк, который выпустил карту", — говорится в публикации.В ведомстве отметили, что сотрудник банка заблокирует карту и расскажет о дальнейших действиях. Кроме того, можно ее отнести в отделение любого банка.Вместе с тем, самое важное, это не пытаться использовать найденную карту для покупок, так как это будет уголовным преступлением.Так же в Роскачестве посоветовали не искать владельца карты через социальные сети, тем более не публиковать фото карты.В феврале Центробанк предупреждал о новой схеме мошенничества с созданием виртуального образа банковской карты.Как рассказывали в ЦБ, злоумышленники звонят россиянам, в том числе через мессенджеры, и сообщают о попытке похитить деньги с их счета. Для "предотвращения кражи" мошенники призывают установить "приложение Банка России". Варианты названий могут быть разными. Пока оно устанавливается, нельзя пользоваться устройством.
https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html
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РИА Новости
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технологии, роскачество, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Роскачество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россиянам объяснили, что нужно делать с найденной банковской картой

Роскачество посоветовало звонить в банк при обнаружении чужой карты на улице

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В пресс-службе Роскачества в комментарии RT посоветовали звонить в банк при обнаружении чьей-то карты на улице.

"Если вы нашли чужую банковскую карту, лучше всего позвонить в банк, который выпустил карту", — говорится в публикации.
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В ведомстве отметили, что сотрудник банка заблокирует карту и расскажет о дальнейших действиях. Кроме того, можно ее отнести в отделение любого банка.

Вместе с тем, самое важное, это не пытаться использовать найденную карту для покупок, так как это будет уголовным преступлением.

Так же в Роскачестве посоветовали не искать владельца карты через социальные сети, тем более не публиковать фото карты.

В феврале Центробанк предупреждал о новой схеме мошенничества с созданием виртуального образа банковской карты.
Как рассказывали в ЦБ, злоумышленники звонят россиянам, в том числе через мессенджеры, и сообщают о попытке похитить деньги с их счета. Для "предотвращения кражи" мошенники призывают установить "приложение Банка России". Варианты названий могут быть разными. Пока оно устанавливается, нельзя пользоваться устройством.
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