https://ria.ru/20250402/kanada-2008799247.html

Канада не будет вводить ответные пошлины против США на ввоз продуктов

Канада не будет вводить ответные пошлины против США на ввоз продуктов - РИА Новости, 02.04.2025

Канада не будет вводить ответные пошлины против США на ввоз продуктов

Оттава не станет вводить ответные пошлины против Вашингтона на импорт большинства продуктов питания, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на канадских... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T06:24:00+03:00

2025-04-02T06:24:00+03:00

2025-04-02T06:24:00+03:00

сша

канада

оттава

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илон маск

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tesla motors

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Оттава не станет вводить ответные пошлины против Вашингтона на импорт большинства продуктов питания, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на канадских федеральных торговых советников Дэвида Макноутона и Хасана Юсуфа. "Канада не станет вводить ответные пошлины на большинство продуктов питания из США и другие базовые продукты, которые могут поднять стоимость жизни для канадцев, а также компоненты, которые необходимы для предотвращения потери рабочих мест в ключевых секторах экономики", - пишет издание, ссылаясь на своих собеседников. По словам Юсуфа, важно, чтобы у канадцев была возможность обеспечить себя хорошим питанием, и их не нужно "наказывать" за это повышением стоимости продуктов. Макноутон в комментарии изданию также отметил, что цель введения ответных пошлин - это нанести удар по политическим союзникам президента США Дональда Трампа и американскому бизнесу, а не по канадцам. "Необходимо выяснить, что на самом деле является болевыми точками для Трампа, а не для нас", - заявил Макноутон, добавив, что введение 250-процентных пошлин в отношении электромобилей компании Tesla, принадлежащей союзнику Трампа Илону Маску, имело бы смысл. Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 апреля США введут так называемые "зеркальные" тарифы - 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". Тарифы затронут весь импорт, включая продукцию из Канады. Во вторник премьер североамериканской страны Марк Карни заявил, что Канада намерена ввести ответные пошлины, если США примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции.

https://ria.ru/20250401/britanija-2008644533.html

https://ria.ru/20250203/tramp-1997191944.html

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оттава

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, канада, оттава, дональд трамп, илон маск, марк карни, tesla motors, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире