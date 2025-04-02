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Канада не будет вводить ответные пошлины против США на ввоз продуктов - РИА Новости, 02.04.2025
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06:24 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/kanada-2008799247.html
Канада не будет вводить ответные пошлины против США на ввоз продуктов
Канада не будет вводить ответные пошлины против США на ввоз продуктов - РИА Новости, 02.04.2025
Канада не будет вводить ответные пошлины против США на ввоз продуктов
Оттава не станет вводить ответные пошлины против Вашингтона на импорт большинства продуктов питания, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на канадских... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T06:24:00+03:00
2025-04-02T06:24:00+03:00
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канада
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дональд трамп
илон маск
марк карни
tesla motors
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Оттава не станет вводить ответные пошлины против Вашингтона на импорт большинства продуктов питания, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на канадских федеральных торговых советников Дэвида Макноутона и Хасана Юсуфа. "Канада не станет вводить ответные пошлины на большинство продуктов питания из США и другие базовые продукты, которые могут поднять стоимость жизни для канадцев, а также компоненты, которые необходимы для предотвращения потери рабочих мест в ключевых секторах экономики", - пишет издание, ссылаясь на своих собеседников. По словам Юсуфа, важно, чтобы у канадцев была возможность обеспечить себя хорошим питанием, и их не нужно "наказывать" за это повышением стоимости продуктов. Макноутон в комментарии изданию также отметил, что цель введения ответных пошлин - это нанести удар по политическим союзникам президента США Дональда Трампа и американскому бизнесу, а не по канадцам. "Необходимо выяснить, что на самом деле является болевыми точками для Трампа, а не для нас", - заявил Макноутон, добавив, что введение 250-процентных пошлин в отношении электромобилей компании Tesla, принадлежащей союзнику Трампа Илону Маску, имело бы смысл. Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 апреля США введут так называемые "зеркальные" тарифы - 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". Тарифы затронут весь импорт, включая продукцию из Канады. Во вторник премьер североамериканской страны Марк Карни заявил, что Канада намерена ввести ответные пошлины, если США примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции.
https://ria.ru/20250401/britanija-2008644533.html
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сша, канада, оттава, дональд трамп, илон маск, марк карни, tesla motors, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Оттава, Дональд Трамп, Илон Маск, Марк Карни, Tesla motors, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Канада не будет вводить ответные пошлины против США на ввоз продуктов

Канада не введет пошлины против США на ввоз большинства продуктов питания

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Оттава не станет вводить ответные пошлины против Вашингтона на импорт большинства продуктов питания, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на канадских федеральных торговых советников Дэвида Макноутона и Хасана Юсуфа.
"Канада не станет вводить ответные пошлины на большинство продуктов питания из США и другие базовые продукты, которые могут поднять стоимость жизни для канадцев, а также компоненты, которые необходимы для предотвращения потери рабочих мест в ключевых секторах экономики", - пишет издание, ссылаясь на своих собеседников.
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По словам Юсуфа, важно, чтобы у канадцев была возможность обеспечить себя хорошим питанием, и их не нужно "наказывать" за это повышением стоимости продуктов. Макноутон в комментарии изданию также отметил, что цель введения ответных пошлин - это нанести удар по политическим союзникам президента США Дональда Трампа и американскому бизнесу, а не по канадцам.
"Необходимо выяснить, что на самом деле является болевыми точками для Трампа, а не для нас", - заявил Макноутон, добавив, что введение 250-процентных пошлин в отношении электромобилей компании Tesla, принадлежащей союзнику Трампа Илону Маску, имело бы смысл.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 апреля США введут так называемые "зеркальные" тарифы - 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". Тарифы затронут весь импорт, включая продукцию из Канады.
Во вторник премьер североамериканской страны Марк Карни заявил, что Канада намерена ввести ответные пошлины, если США примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции.
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СШАКанадаОттаваДональд ТрампИлон МаскМарк КарниTesla motorsВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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