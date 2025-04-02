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Более 50 тысяч человек в Йемене остались без воды из-за ударов США - РИА Новости, 02.04.2025
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16:48 02.04.2025 (обновлено: 16:52 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/jemen-2008935820.html
Более 50 тысяч человек в Йемене остались без воды из-за ударов США
Более 50 тысяч человек в Йемене остались без воды из-за ударов США - РИА Новости, 02.04.2025
Более 50 тысяч человек в Йемене остались без воды из-за ударов США
Боевая авиация США нанесла удары по водохранилищу в районе Аль-Мансурия в провинции Ходейда на западе Йемена, в результате без водоснабжения остались более 50... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:48:00+03:00
2025-04-02T16:52:00+03:00
в мире
сша
йемен
ходейда (город)
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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БЕЙРУТ, 2 апр - РИА Новости. Боевая авиация США нанесла удары по водохранилищу в районе Аль-Мансурия в провинции Ходейда на западе Йемена, в результате без водоснабжения остались более 50 тысяч человек, сообщает подконтрольный шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы) телеканал Al Masirah. "В результате вражеских ударов по резервуару воды Саниф и по зданию управления водных ресурсов в районе Аль-Мансурия более 50 тысяч граждан остались без водоснабжения", - сообщает телеканал. По данным телеканала, разрушенный резервуар обеспечивал пресной водой восемь поселений. США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене, находящихся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), после того, как оно заявило о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа.
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в мире, сша, йемен, ходейда (город), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Йемен, Ходейда (город), Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Более 50 тысяч человек в Йемене остались без воды из-за ударов США

Более 50 тысяч человек остались без воды из-за ударов США по Йемену

© Getty Images / Mohammed HamoudДети на обломках здания, разрушенного в результате авиаудара США, в Йемене
Дети на обломках здания, разрушенного в результате авиаудара США, в Йемене - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Getty Images / Mohammed Hamoud
Дети на обломках здания, разрушенного в результате авиаудара США, в Йемене. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 апр - РИА Новости. Боевая авиация США нанесла удары по водохранилищу в районе Аль-Мансурия в провинции Ходейда на западе Йемена, в результате без водоснабжения остались более 50 тысяч человек, сообщает подконтрольный шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы) телеканал Al Masirah.
"В результате вражеских ударов по резервуару воды Саниф и по зданию управления водных ресурсов в районе Аль-Мансурия более 50 тысяч граждан остались без водоснабжения", - сообщает телеканал.
По данным телеканала, разрушенный резервуар обеспечивал пресной водой восемь поселений.
США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене, находящихся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), после того, как оно заявило о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа.
Авиаудар США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Авиация США нанесла удары по авиабазе в Йемене, сообщил источник
31 марта, 19:29
 
В миреСШАЙеменХодейда (город)Ансар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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