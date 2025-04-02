https://ria.ru/20250402/jemen-2008935820.html

Более 50 тысяч человек в Йемене остались без воды из-за ударов США

Более 50 тысяч человек в Йемене остались без воды из-за ударов США - РИА Новости, 02.04.2025

Более 50 тысяч человек в Йемене остались без воды из-за ударов США

Боевая авиация США нанесла удары по водохранилищу в районе Аль-Мансурия в провинции Ходейда на западе Йемена, в результате без водоснабжения остались более 50... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:48:00+03:00

2025-04-02T16:48:00+03:00

2025-04-02T16:52:00+03:00

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БЕЙРУТ, 2 апр - РИА Новости. Боевая авиация США нанесла удары по водохранилищу в районе Аль-Мансурия в провинции Ходейда на западе Йемена, в результате без водоснабжения остались более 50 тысяч человек, сообщает подконтрольный шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы) телеканал Al Masirah. "В результате вражеских ударов по резервуару воды Саниф и по зданию управления водных ресурсов в районе Аль-Мансурия более 50 тысяч граждан остались без водоснабжения", - сообщает телеканал. По данным телеканала, разрушенный резервуар обеспечивал пресной водой восемь поселений. США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене, находящихся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), после того, как оно заявило о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа.

https://ria.ru/20250331/yemen-2008500063.html

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в мире, сша, йемен, ходейда (город), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году