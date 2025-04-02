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В Японии оценили потери от пошлин США на импортные автомобили - РИА Новости, 02.04.2025
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16:55 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/japonija-2008937601.html
В Японии оценили потери от пошлин США на импортные автомобили
В Японии оценили потери от пошлин США на импортные автомобили - РИА Новости, 02.04.2025
В Японии оценили потери от пошлин США на импортные автомобили
Введение Соединенным Штатами дополнительных пошлин на импортные автомобили в размере 25% приведет к потерям для экономики Японии до 1,75 триллиона иен (11,74... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:55:00+03:00
2025-04-02T16:55:00+03:00
экономика
сша
япония
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ТОКИО, 2 апр - РИА Новости. Введение Соединенным Штатами дополнительных пошлин на импортные автомобили в размере 25% приведет к потерям для экономики Японии до 1,75 триллиона иен (11,74 миллиарда долларов), подсчитала крупная компания по ценным бумагам SMBC Nikko Securities Inc, ее данные приводит телеканал NHK. SMBC Nikko Securities Inc. провела расчет с учетом комплексного влияния не только на автопром страны, но и на связанные с ним сферы, уточнил NHK. Из приведенных им данных компании следует, что максимальные потери японской экономики составят до 1,75 триллиона иен (11,74 миллиарда долларов). Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. В настоящее время пошлины на японские автомобили в США составляют 2,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, было бы несправедливым.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html
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экономика, сша, япония, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, США, Япония, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В Японии оценили потери от пошлин США на импортные автомобили

NHK: японская экономика потеряет до 1,75 трлн иен из-за пошлин США на автомобили

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
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ТОКИО, 2 апр - РИА Новости. Введение Соединенным Штатами дополнительных пошлин на импортные автомобили в размере 25% приведет к потерям для экономики Японии до 1,75 триллиона иен (11,74 миллиарда долларов), подсчитала крупная компания по ценным бумагам SMBC Nikko Securities Inc, ее данные приводит телеканал NHK.
SMBC Nikko Securities Inc. провела расчет с учетом комплексного влияния не только на автопром страны, но и на связанные с ним сферы, уточнил NHK. Из приведенных им данных компании следует, что максимальные потери японской экономики составят до 1,75 триллиона иен (11,74 миллиарда долларов).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Последний шанс: Трамп решился на рискованный шаг
29 марта, 08:00
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
В настоящее время пошлины на японские автомобили в США составляют 2,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.
Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, было бы несправедливым.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп пригрозил Канаде закрытием автопрома
11 марта, 17:32
 
ЭкономикаСШАЯпонияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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