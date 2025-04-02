https://ria.ru/20250402/japonija-2008937601.html

В Японии оценили потери от пошлин США на импортные автомобили

В Японии оценили потери от пошлин США на импортные автомобили - РИА Новости, 02.04.2025

В Японии оценили потери от пошлин США на импортные автомобили

Введение Соединенным Штатами дополнительных пошлин на импортные автомобили в размере 25% приведет к потерям для экономики Японии до 1,75 триллиона иен (11,74... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:55:00+03:00

2025-04-02T16:55:00+03:00

2025-04-02T16:55:00+03:00

экономика

сша

япония

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ТОКИО, 2 апр - РИА Новости. Введение Соединенным Штатами дополнительных пошлин на импортные автомобили в размере 25% приведет к потерям для экономики Японии до 1,75 триллиона иен (11,74 миллиарда долларов), подсчитала крупная компания по ценным бумагам SMBC Nikko Securities Inc, ее данные приводит телеканал NHK. SMBC Nikko Securities Inc. провела расчет с учетом комплексного влияния не только на автопром страны, но и на связанные с ним сферы, уточнил NHK. Из приведенных им данных компании следует, что максимальные потери японской экономики составят до 1,75 триллиона иен (11,74 миллиарда долларов). Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. В настоящее время пошлины на японские автомобили в США составляют 2,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, было бы несправедливым.

https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html

https://ria.ru/20250311/tramp-2004377672.html

сша

япония

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, япония, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады