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Цахал атаковал научный центр в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2025
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22:34 02.04.2025 (обновлено: 22:39 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/izrail-2008988872.html
Цахал атаковал научный центр в Дамаске
Цахал атаковал научный центр в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2025
Цахал атаковал научный центр в Дамаске
Израиль нанес комбинированный авиаудар по Сирии, в том числе по научному центру в Дамаске, военному аэродрому Т4 в провинции Хомс и военному аэродрому в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T22:34:00+03:00
2025-04-02T22:39:00+03:00
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сирия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Израиль нанес комбинированный авиаудар по Сирии, в том числе по научному центру в Дамаске, военному аэродрому Т4 в провинции Хомс и военному аэродрому в провинции Хама, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источник. "Израильские источники подтвердили "Галей ЦАХАЛ" три цели комбинированного авиаудара по Сирии - Центр научных исследований в Дамаске, военный аэродром Т4 ... военный аэродром в Хаме", - передает корреспондент армейского радио. По данным источников радиостанции, одна из целей этой атаки - передать Турции сигнал о недопустимости создания турецких военных баз в Сирии.
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сирия
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в мире, сирия, дамаск (город), израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Дамаск (город), Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Цахал атаковал научный центр в Дамаске

Армия Израиля нанесла авиаудары по научному центру и двум аэродромам в Сирии

© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Израиль нанес комбинированный авиаудар по Сирии, в том числе по научному центру в Дамаске, военному аэродрому Т4 в провинции Хомс и военному аэродрому в провинции Хама, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источник.
"Израильские источники подтвердили "Галей ЦАХАЛ" три цели комбинированного авиаудара по Сирии - Центр научных исследований в Дамаске, военный аэродром Т4 ... военный аэродром в Хаме", - передает корреспондент армейского радио.
По данным источников радиостанции, одна из целей этой атаки - передать Турции сигнал о недопустимости создания турецких военных баз в Сирии.
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
ЦАХАЛ нанесла удары по базам сирийской армии в Латакии и Тартусе
13 декабря 2024, 22:36
 
В миреСирияДамаск (город)ИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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