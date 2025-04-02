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Цахал атаковал научный центр в Дамаске
Цахал атаковал научный центр в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2025
Цахал атаковал научный центр в Дамаске
Израиль нанес комбинированный авиаудар по Сирии, в том числе по научному центру в Дамаске, военному аэродрому Т4 в провинции Хомс и военному аэродрому в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T22:34:00+03:00
2025-04-02T22:34:00+03:00
2025-04-02T22:39:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Израиль нанес комбинированный авиаудар по Сирии, в том числе по научному центру в Дамаске, военному аэродрому Т4 в провинции Хомс и военному аэродрому в провинции Хама, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источник. "Израильские источники подтвердили "Галей ЦАХАЛ" три цели комбинированного авиаудара по Сирии - Центр научных исследований в Дамаске, военный аэродром Т4 ... военный аэродром в Хаме", - передает корреспондент армейского радио. По данным источников радиостанции, одна из целей этой атаки - передать Турции сигнал о недопустимости создания турецких военных баз в Сирии.
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в мире, сирия, дамаск (город), израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Дамаск (город), Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Цахал атаковал научный центр в Дамаске
Армия Израиля нанесла авиаудары по научному центру и двум аэродромам в Сирии