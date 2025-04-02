https://ria.ru/20250402/izrail-2008988872.html

Цахал атаковал научный центр в Дамаске

Цахал атаковал научный центр в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2025

Цахал атаковал научный центр в Дамаске

Израиль нанес комбинированный авиаудар по Сирии, в том числе по научному центру в Дамаске, военному аэродрому Т4 в провинции Хомс и военному аэродрому в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T22:34:00+03:00

2025-04-02T22:34:00+03:00

2025-04-02T22:39:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Израиль нанес комбинированный авиаудар по Сирии, в том числе по научному центру в Дамаске, военному аэродрому Т4 в провинции Хомс и военному аэродрому в провинции Хама, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источник. "Израильские источники подтвердили "Галей ЦАХАЛ" три цели комбинированного авиаудара по Сирии - Центр научных исследований в Дамаске, военный аэродром Т4 ... военный аэродром в Хаме", - передает корреспондент армейского радио. По данным источников радиостанции, одна из целей этой атаки - передать Турции сигнал о недопустимости создания турецких военных баз в Сирии.

https://ria.ru/20241213/tartus-1989158753.html

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в мире, сирия, дамаск (город), израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024