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ВВС Израиля атаковали исследовательский центр в Дамаске, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2025
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21:20 02.04.2025 (обновлено: 22:30 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/izrail-2008984810.html
ВВС Израиля атаковали исследовательский центр в Дамаске, сообщили СМИ
ВВС Израиля атаковали исследовательский центр в Дамаске, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2025
ВВС Израиля атаковали исследовательский центр в Дамаске, сообщили СМИ
Боевая авиация Израиля нанесла удар по зданию исследовательского центра в Дамаске, передает телеканал Syria TV. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T21:20:00+03:00
2025-04-02T22:30:00+03:00
в мире
дамаск (город)
израиль
сирия
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БЕЙРУТ, 2 апр — РИА Новости. Боевая авиация Израиля нанесла удар по зданию исследовательского центра в Дамаске, передает телеканал Syria TV."Самолеты оккупационного Израиля атаковали здание научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске", — говорится в сообщении.По информации агентства SANA, окраины Хамы также подверглись налетам ВВС еврейского государства. Чуть позднее источник телеканала Al Jazeera уточнил, что по военному аэродрому города нанесли пять ударов. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.В свою очередь, источник армейского радио "Галей ЦАХАЛ" подтвердил, что израильские войска осуществили комбинированную атаку на Центр научных исследований в Дамаске и военные аэродромы в провинциях Хомс и Хама. Сообщается, что одна из целей —передать Анкаре сигнал о недопустимости создания турецких военных баз в Сирии.После смены власти в Дамаске в декабре прошлого года ЦАХАЛ начала бить по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным атакам подвергаются склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО, расположенные в разных провинциях страны.Тогда же израильские силы заняли буферную зону на границе с САР и начали активно укреплять оборону на Голанских высотах, чтобы, как заявили в Тель-Авиве, обеспечить безопасность еврейского государства.
https://ria.ru/20250325/rassledovanie-2007299284.html
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в мире, дамаск (город), израиль, сирия
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия
ВВС Израиля атаковали исследовательский центр в Дамаске, сообщили СМИ

Израильские ВВС атаковали исследовательский центр в районе Барзе в Дамаске

© AP Photo / Ghaith AlsayedДым над Дамаском
Дым над Дамаском - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым над Дамаском. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 апр — РИА Новости. Боевая авиация Израиля нанесла удар по зданию исследовательского центра в Дамаске, передает телеканал Syria TV.
"Самолеты оккупационного Израиля атаковали здание научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске", — говорится в сообщении.
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По информации агентства SANA, окраины Хамы также подверглись налетам ВВС еврейского государства. Чуть позднее источник телеканала Al Jazeera уточнил, что по военному аэродрому города нанесли пять ударов. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.
В свою очередь, источник армейского радио "Галей ЦАХАЛ" подтвердил, что израильские войска осуществили комбинированную атаку на Центр научных исследований в Дамаске и военные аэродромы в провинциях Хомс и Хама. Сообщается, что одна из целей —передать Анкаре сигнал о недопустимости создания турецких военных баз в Сирии.
После смены власти в Дамаске в декабре прошлого года ЦАХАЛ начала бить по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным атакам подвергаются склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО, расположенные в разных провинциях страны.
Тогда же израильские силы заняли буферную зону на границе с САР и начали активно укреплять оборону на Голанских высотах, чтобы, как заявили в Тель-Авиве, обеспечить безопасность еврейского государства.
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