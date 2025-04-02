https://ria.ru/20250402/istra-2008867312.html

В Истре после взрыва хлопушки госпитализировали девочку

В Истре после взрыва хлопушки госпитализировали девочку - РИА Новости, 02.04.2025

В Истре после взрыва хлопушки госпитализировали девочку

Одна девочка госпитализирована после взрыва хлопушки в школе в подмосковной Истре, еще восемь пятиклассников были осмотрены врачами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:03:00+03:00

2025-04-02T13:03:00+03:00

2025-04-02T13:49:00+03:00

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Одна девочка госпитализирована после взрыва хлопушки в школе в подмосковной Истре, еще восемь пятиклассников были осмотрены врачами, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В школе №2 в городе Истра ученики пятого класса взорвали хлопушку. В результате одна из школьниц была госпитализирована с предварительным диагнозом токсичное отравление. Еще восемь учеников были осмотрены сотрудником медкабинета и продолжили обучение", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в результате инцидента разрушений не произошло, возгорания также не было. Работа учебного заведения продолжается штатно. В происшествии разбираются правоохранительные органы. Как пояснили РИА Новости в министерстве образования Московской области, ученик пятого класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику "хлопушку-бомбочку", она взорвалась.

https://ria.ru/20250321/pistolet-2006604518.html

https://ria.ru/20250307/otravlenie-2003629680.html

истра

московская область (подмосковье)

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происшествия, истра, московская область (подмосковье)