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В Истре после взрыва хлопушки госпитализировали девочку - РИА Новости, 02.04.2025
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13:03 02.04.2025 (обновлено: 13:49 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/istra-2008867312.html
В Истре после взрыва хлопушки госпитализировали девочку
В Истре после взрыва хлопушки госпитализировали девочку - РИА Новости, 02.04.2025
В Истре после взрыва хлопушки госпитализировали девочку
Одна девочка госпитализирована после взрыва хлопушки в школе в подмосковной Истре, еще восемь пятиклассников были осмотрены врачами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:03:00+03:00
2025-04-02T13:49:00+03:00
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Одна девочка госпитализирована после взрыва хлопушки в школе в подмосковной Истре, еще восемь пятиклассников были осмотрены врачами, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В школе №2 в городе Истра ученики пятого класса взорвали хлопушку. В результате одна из школьниц была госпитализирована с предварительным диагнозом токсичное отравление. Еще восемь учеников были осмотрены сотрудником медкабинета и продолжили обучение", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в результате инцидента разрушений не произошло, возгорания также не было. Работа учебного заведения продолжается штатно. В происшествии разбираются правоохранительные органы. Как пояснили РИА Новости в министерстве образования Московской области, ученик пятого класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику "хлопушку-бомбочку", она взорвалась.
https://ria.ru/20250321/pistolet-2006604518.html
https://ria.ru/20250307/otravlenie-2003629680.html
истра
московская область (подмосковье)
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происшествия, истра, московская область (подмосковье)
Происшествия, Истра, Московская область (Подмосковье)
В Истре после взрыва хлопушки госпитализировали девочку

Одна девочка госпитализирована в Истре после взрыва хлопушки в школе

© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram"Бомбочки-хлопушки", из-за взрыва которых пострадали ученицы школы в Истре
Бомбочки-хлопушки, из-за взрыва которых пострадали ученицы школы в Истре - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
"Бомбочки-хлопушки", из-за взрыва которых пострадали ученицы школы в Истре
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Одна девочка госпитализирована после взрыва хлопушки в школе в подмосковной Истре, еще восемь пятиклассников были осмотрены врачами, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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"В школе №2 в городе Истра ученики пятого класса взорвали хлопушку. В результате одна из школьниц была госпитализирована с предварительным диагнозом токсичное отравление. Еще восемь учеников были осмотрены сотрудником медкабинета и продолжили обучение", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате инцидента разрушений не произошло, возгорания также не было. Работа учебного заведения продолжается штатно.
В происшествии разбираются правоохранительные органы.
Как пояснили РИА Новости в министерстве образования Московской области, ученик пятого класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику "хлопушку-бомбочку", она взорвалась.
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ПроисшествияИстраМосковская область (Подмосковье)
 
 
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