https://ria.ru/20250402/irkutsk-2008922571.html
Детскую поликлинику завершают возводить в Иркутске по нацпроекту
Детскую поликлинику завершают возводить в Иркутске по нацпроекту - РИА Новости, 02.04.2025
Детскую поликлинику завершают возводить в Иркутске по нацпроекту
В Иркутске по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" завершают строительство детской поликлиники №10, на ее возведение из федерального и регионального... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:51:00+03:00
2025-04-02T15:51:00+03:00
2025-04-02T15:51:00+03:00
иркутская область
иркутск
иркутский район
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 2 апр - РИА Новости. В Иркутске по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" завершают строительство детской поликлиники №10, на ее возведение из федерального и регионального бюджетов выделено 1,3 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава Приангарья Игорь Кобзев. "В Иркутске завершается строительство детской поликлиники № 10, на данный момент ее готовность составляет более 90 %, работы идут с опережением графика. Медицинское учреждение возводят в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". На строительство выделено более 1,3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов", - сообщил Игорь Кобзев. Он добавил, что в настоящее время подрядчик завершил фасадные и кровельные работы, выполнил остекление, на объекте ведутся работы по устройству дорожных покрытий и внутренней отделке здания. На особом контроле остаются вопросы подключения к инженерным сетям, доукомплектования учреждения медицинским оборудованием и обеспечения кадрами. В поликлинике будет два блока. В первом разместят отделение неотложной помощи, клинико-диагностическую и бактериологическую лаборатории, педиатрическое, стоматологическое, диагностическое и другие отделения. Кроме того, предусмотрен бассейн для медицинской реабилитации детей. Во втором блоке предусмотрены подземный гараж, прачечная, комната отдыха для персонала и другие вспомогательные помещения. Детское медучреждение является структурным подразделением Иркутской государственной клинической больницы № 10. Сейчас прием пациентов ведется в приспособленном помещении многоквартирного дома. Губернатор встретился с медицинскими работниками поликлиники, рассказал о развитии системы здравоохранения региона и планах по строительству новых медучреждений. Помимо детской поликлиники № 10 по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" в регионе также возводятся новое здание для Иркутской городской поликлиники № 15 и детская поликлиника в поселке Усть-Ордынский. Также в этом году начнется строительство поликлиник в двух поселках Иркутского района - Маркова и Хомутово.
https://ria.ru/20250216/angiograf-1999699361.html
https://ria.ru/20240930/irkutsk-1975585060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, иркутский район, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутск, Иркутский район, Игорь Кобзев
Детскую поликлинику завершают возводить в Иркутске по нацпроекту
В Иркутске по нацпроекту завершают строительство детской поликлиники
ИРКУТСК, 2 апр - РИА Новости. В Иркутске по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" завершают строительство детской поликлиники №10, на ее возведение из федерального и регионального бюджетов выделено 1,3 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава Приангарья Игорь Кобзев.
"В Иркутске завершается строительство детской поликлиники № 10, на данный момент ее готовность составляет более 90 %, работы идут с опережением графика. Медицинское учреждение возводят в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". На строительство выделено более 1,3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов", - сообщил Игорь Кобзев.
Он добавил, что в настоящее время подрядчик завершил фасадные и кровельные работы, выполнил остекление, на объекте ведутся работы по устройству дорожных покрытий и внутренней отделке здания. На особом контроле остаются вопросы подключения к инженерным сетям, доукомплектования учреждения медицинским оборудованием и обеспечения кадрами.
В поликлинике будет два блока. В первом разместят отделение неотложной помощи, клинико-диагностическую и бактериологическую лаборатории, педиатрическое, стоматологическое, диагностическое и другие отделения. Кроме того, предусмотрен бассейн для медицинской реабилитации детей. Во втором блоке предусмотрены подземный гараж, прачечная, комната отдыха для персонала и другие вспомогательные помещения.
Детское медучреждение является структурным подразделением Иркутской государственной клинической больницы № 10. Сейчас прием пациентов ведется в приспособленном помещении многоквартирного дома. Губернатор встретился с медицинскими работниками поликлиники, рассказал о развитии системы здравоохранения региона и планах по строительству новых медучреждений.
Помимо детской поликлиники № 10 по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" в регионе также возводятся новое здание для Иркутской городской поликлиники № 15 и детская поликлиника в поселке Усть-Ордынский. Также в этом году начнется строительство поликлиник в двух поселках Иркутского района - Маркова и Хомутово.