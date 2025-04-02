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Иран не закрывал небо, вопреки сообщениям СМИ, следует из расписания рейсов - РИА Новости, 02.04.2025
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23:16 02.04.2025 (обновлено: 23:19 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/iran-2008990931.html
Иран не закрывал небо, вопреки сообщениям СМИ, следует из расписания рейсов
Иран не закрывал небо, вопреки сообщениям СМИ, следует из расписания рейсов - РИА Новости, 02.04.2025
Иран не закрывал небо, вопреки сообщениям СМИ, следует из расписания рейсов
Воздушное пространство на территории Исламской республики Иран открыто, следует из расписания международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T23:16:00+03:00
2025-04-02T23:19:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Воздушное пространство на территории Исламской республики Иран открыто, следует из расписания международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Ранее в СМИ появилась информация о закрытии иранского воздушного пространства и приведении армии республики в полную боевую готовность. Сообщения распространялись со ссылкой на иранское госагентство Mehr, которое, в свою очередь, ссылалось на правительство республики. На сайте аэропорта Имама Хомейни приведен список текущих рейсов. Все они отмечаются активными. Рейсы с пометкой "задерживается" или "отменен", отсутствуют. На данный момент совершаются как внутренние, так и зарубежные рейсы, например, в иракский город Неджеф, Стамбул, Анкару, Франкфурт и прочие города. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html
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в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
Иран не закрывал небо, вопреки сообщениям СМИ, следует из расписания рейсов

В расписании аэропорта Тегерана нет отмен рейсов после сообщений о закрытии неба

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Воздушное пространство на территории Исламской республики Иран открыто, следует из расписания международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
Ранее в СМИ появилась информация о закрытии иранского воздушного пространства и приведении армии республики в полную боевую готовность. Сообщения распространялись со ссылкой на иранское госагентство Mehr, которое, в свою очередь, ссылалось на правительство республики.
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На сайте аэропорта Имама Хомейни приведен список текущих рейсов. Все они отмечаются активными. Рейсы с пометкой "задерживается" или "отменен", отсутствуют. На данный момент совершаются как внутренние, так и зарубежные рейсы, например, в иракский город Неджеф, Стамбул, Анкару, Франкфурт и прочие города.
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
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Вчера, 02:37
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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