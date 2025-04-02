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Россия и Иран обсудили ситуацию с переговорами по ядерной программе - РИА Новости, 02.04.2025
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19:34 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/iran-2008973721.html
Россия и Иран обсудили ситуацию с переговорами по ядерной программе
Россия и Иран обсудили ситуацию с переговорами по ядерной программе - РИА Новости, 02.04.2025
Россия и Иран обсудили ситуацию с переговорами по ядерной программе
Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи обсудил с замглавы МИД России Сергеем Рябковым ситуацию с переговорным процессом по ядерной программе Ирана, сообщило... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T19:34:00+03:00
2025-04-02T19:34:00+03:00
в мире
иран
россия
дональд трамп
маджид тахт-раванчи
али хаменеи
ядерное оружие
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи обсудил с замглавы МИД России Сергеем Рябковым ситуацию с переговорным процессом по ядерной программе Ирана, сообщило иранское посольство в Москве. "В ходе встречи Маджид Тахт-Раванчи и Рябков рассмотрели развитие ситуации с иранскими ядерными переговорами", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. Дипмиссия отметила, что стороны договорились продолжить тесные консультации для выработки совместных рамок, необходимых для устранения противоречий и снятия санкций с Ирана. В конце марта Иран провел раунд переговоров с Великобританией, Германией и Францией по своей ядерной программе и снятию санкций с Тегерана, до этого была встреча по вопросу ядерной сделки в Пекине с участием России и Китая. Визит иранского дипломата в Россию проходит на фоне проблем с иранской ядерной программой. Восемнадцатого октября истекает срок действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), регулирующий ее. Как отмечал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отсутствие переговоров в условиях истекающего срока действия иранской ядерной сделки грозит неконтролируемой эскалацией вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News ранее пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. В начале марта Трамп говорил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250402/iran-2008789397.html
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в мире, иран, россия, дональд трамп, маджид тахт-раванчи, али хаменеи, ядерное оружие
В мире, Иран, Россия, Дональд Трамп, Маджид Тахт-Раванчи, Али Хаменеи, Ядерное оружие
Россия и Иран обсудили ситуацию с переговорами по ядерной программе

Рябков обсудил ситуацию с переговорами по ядерной программе с Тахт-Раванчи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи обсудил с замглавы МИД России Сергеем Рябковым ситуацию с переговорным процессом по ядерной программе Ирана, сообщило иранское посольство в Москве.
"В ходе встречи Маджид Тахт-Раванчи и Рябков рассмотрели развитие ситуации с иранскими ядерными переговорами", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Глава МИД Ирана прокомментировал угрозы Трампа из-за ядерной программы
Вчера, 02:37
Дипмиссия отметила, что стороны договорились продолжить тесные консультации для выработки совместных рамок, необходимых для устранения противоречий и снятия санкций с Ирана.
В конце марта Иран провел раунд переговоров с Великобританией, Германией и Францией по своей ядерной программе и снятию санкций с Тегерана, до этого была встреча по вопросу ядерной сделки в Пекине с участием России и Китая.
Визит иранского дипломата в Россию проходит на фоне проблем с иранской ядерной программой. Восемнадцатого октября истекает срок действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), регулирующий ее.
Как отмечал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отсутствие переговоров в условиях истекающего срока действия иранской ядерной сделки грозит неконтролируемой эскалацией вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News ранее пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Судьбу СВПД нельзя решить без России и Китая, заявила Захарова
20 марта, 18:28
В начале марта Трамп говорил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Иран провел новый раунд переговоров с Европой по своей ядерной программе
28 марта, 22:07
 
В миреИранРоссияДональд ТрампМаджид Тахт-РаванчиАли ХаменеиЯдерное оружие
 
 
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