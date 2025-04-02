https://ria.ru/20250402/iran-2008973721.html

Россия и Иран обсудили ситуацию с переговорами по ядерной программе

Россия и Иран обсудили ситуацию с переговорами по ядерной программе - РИА Новости, 02.04.2025

Россия и Иран обсудили ситуацию с переговорами по ядерной программе

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи обсудил с замглавы МИД России Сергеем Рябковым ситуацию с переговорным процессом по ядерной программе Ирана, сообщило... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T19:34:00+03:00

2025-04-02T19:34:00+03:00

2025-04-02T19:34:00+03:00

в мире

иран

россия

дональд трамп

маджид тахт-раванчи

али хаменеи

ядерное оружие

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи обсудил с замглавы МИД России Сергеем Рябковым ситуацию с переговорным процессом по ядерной программе Ирана, сообщило иранское посольство в Москве. "В ходе встречи Маджид Тахт-Раванчи и Рябков рассмотрели развитие ситуации с иранскими ядерными переговорами", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. Дипмиссия отметила, что стороны договорились продолжить тесные консультации для выработки совместных рамок, необходимых для устранения противоречий и снятия санкций с Ирана. В конце марта Иран провел раунд переговоров с Великобританией, Германией и Францией по своей ядерной программе и снятию санкций с Тегерана, до этого была встреча по вопросу ядерной сделки в Пекине с участием России и Китая. Визит иранского дипломата в Россию проходит на фоне проблем с иранской ядерной программой. Восемнадцатого октября истекает срок действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), регулирующий ее. Как отмечал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отсутствие переговоров в условиях истекающего срока действия иранской ядерной сделки грозит неконтролируемой эскалацией вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News ранее пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. В начале марта Трамп говорил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250402/iran-2008789397.html

https://ria.ru/20250320/iran-2006280166.html

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в мире, иран, россия, дональд трамп, маджид тахт-раванчи, али хаменеи, ядерное оружие