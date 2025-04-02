Россия и Иран обсудили ситуацию с переговорами по ядерной программе
Рябков обсудил ситуацию с переговорами по ядерной программе с Тахт-Раванчи
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи обсудил с замглавы МИД России Сергеем Рябковым ситуацию с переговорным процессом по ядерной программе Ирана, сообщило иранское посольство в Москве.
"В ходе встречи Маджид Тахт-Раванчи и Рябков рассмотрели развитие ситуации с иранскими ядерными переговорами", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Дипмиссия отметила, что стороны договорились продолжить тесные консультации для выработки совместных рамок, необходимых для устранения противоречий и снятия санкций с Ирана.
В конце марта Иран провел раунд переговоров с Великобританией, Германией и Францией по своей ядерной программе и снятию санкций с Тегерана, до этого была встреча по вопросу ядерной сделки в Пекине с участием России и Китая.
Визит иранского дипломата в Россию проходит на фоне проблем с иранской ядерной программой. Восемнадцатого октября истекает срок действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), регулирующий ее.
Как отмечал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отсутствие переговоров в условиях истекающего срока действия иранской ядерной сделки грозит неконтролируемой эскалацией вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News ранее пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
В начале марта Трамп говорил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.