https://ria.ru/20250402/hinshtejn-2008899107.html

Хинштейн назвал фейком заявление ВСУ, опубликованное от его имени

Хинштейн назвал фейком заявление ВСУ, опубликованное от его имени - РИА Новости, 02.04.2025

Хинштейн назвал фейком заявление ВСУ, опубликованное от его имени

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал фейковым опубликованное ЦИПсО ВСУ заявление от его имени о том, что гражданская инфраструктура... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:39:00+03:00

2025-04-02T14:39:00+03:00

2025-04-02T14:39:00+03:00

курская область

украина

россия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

общество

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КУРСК, 2 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал фейковым опубликованное ЦИПсО ВСУ заявление от его имени о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для России. "ЦИПсО не перестает создавать фейки. Очередная "новость" — якобы моё заявление о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для нашей страны. Ложная рассылка распространяется от лица поддельного сайта правительства Курской области, причем украинские провокаторы даже не удосужились всё перепроверить и отправили меня работать на другой участок — в Ростовскую область", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что вражеские каналы не оставляют попыток посеять раздор и панику в обществе. "Им это не удастся! Обращаюсь ко всем: будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации", - заключил врио губернатора.

https://ria.ru/20250324/hinshtejn-2006884208.html

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курская область, украина, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, общество