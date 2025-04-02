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Хинштейн назвал фейком заявление ВСУ, опубликованное от его имени - РИА Новости, 02.04.2025
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14:39 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/hinshtejn-2008899107.html
Хинштейн назвал фейком заявление ВСУ, опубликованное от его имени
Хинштейн назвал фейком заявление ВСУ, опубликованное от его имени - РИА Новости, 02.04.2025
Хинштейн назвал фейком заявление ВСУ, опубликованное от его имени
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал фейковым опубликованное ЦИПсО ВСУ заявление от его имени о том, что гражданская инфраструктура... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:39:00+03:00
2025-04-02T14:39:00+03:00
курская область
украина
россия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
общество
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КУРСК, 2 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал фейковым опубликованное ЦИПсО ВСУ заявление от его имени о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для России. "ЦИПсО не перестает создавать фейки. Очередная "новость" — якобы моё заявление о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для нашей страны. Ложная рассылка распространяется от лица поддельного сайта правительства Курской области, причем украинские провокаторы даже не удосужились всё перепроверить и отправили меня работать на другой участок — в Ростовскую область", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что вражеские каналы не оставляют попыток посеять раздор и панику в обществе. "Им это не удастся! Обращаюсь ко всем: будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации", - заключил врио губернатора.
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курская область, украина, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, общество
Курская область, Украина, Россия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Общество
Хинштейн назвал фейком заявление ВСУ, опубликованное от его имени

Хинштейн назвал фейком заявление об ударах по гражданской инфраструктуре Украины

© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 2 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал фейковым опубликованное ЦИПсО ВСУ заявление от его имени о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для России.
"ЦИПсО не перестает создавать фейки. Очередная "новость" — якобы моё заявление о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для нашей страны. Ложная рассылка распространяется от лица поддельного сайта правительства Курской области, причем украинские провокаторы даже не удосужились всё перепроверить и отправили меня работать на другой участок — в Ростовскую область", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вражеские каналы не оставляют попыток посеять раздор и панику в обществе.
"Им это не удастся! Обращаюсь ко всем: будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации", - заключил врио губернатора.
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