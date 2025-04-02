https://ria.ru/20250402/gutsul-2008973111.html

Адвокат Гуцул назвал решение суда политически мотивированным

Адвокат Гуцул назвал решение суда политически мотивированным - РИА Новости, 02.04.2025

Адвокат Гуцул назвал решение суда политически мотивированным

Адвокат главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил РИА Новости, что судьи Апелляционной палаты Кишинева, отклонившие апелляцию защиты, были... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T19:20:00+03:00

2025-04-02T19:20:00+03:00

2025-04-02T19:20:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Адвокат главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил РИА Новости, что судьи Апелляционной палаты Кишинева, отклонившие апелляцию защиты, были вынуждены принять это политически мотивированное решение. Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили в среду запрос адвокатов Гуцул, оставив в силе решение суда первой инстанции, "Мы еще раз подчеркнули, что нет никакого основания для применения меры в виде предварительного ареста. Решение суда было предсказуемым, потому что двое из судей временно делегированы в Апелляционную палату Кишинева. И решение, которое не понравится власти, автоматически возвращает этих судей обратно, откуда они были делегированы. Это указывает на то, что судьи были вынуждены принимать политически мотивированные решения, а не решения, основанные на законе", — сказал Морару.

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007690657.html

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