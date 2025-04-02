https://ria.ru/20250402/gutsul-2008961329.html

Жители Гагаузии собрали более 30 тысяч подписей в поддержку Гуцул

Жители Гагаузии собрали более 30 тысяч подписей в поддержку Гуцул - РИА Новости, 02.04.2025

Жители Гагаузии собрали более 30 тысяч подписей в поддержку Гуцул

Жители Гагаузии после ареста главы автономии Евгении Гуцул собрали 34 тысячи подписей в ее поддержку, сообщил в среду журналистам общественный деятель Михаил... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:13:00+03:00

2025-04-02T18:13:00+03:00

2025-04-02T18:13:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Жители Гагаузии после ареста главы автономии Евгении Гуцул собрали 34 тысячи подписей в ее поддержку, сообщил в среду журналистам общественный деятель Михаил Влах. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева. В среду судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили запрос адвокатов об отмене ареста главы Гагаузии, оставив в силе решение суда первой инстанции. "Мы, жители Гагаузии, возмущены сегодняшним решением и продолжим сбор подписей в поддержку башкана (главы – ред.) Гагаузии. На сегодняшний момент уже 34 тысячи жителей Гагаузской автономии подписались, и это не только блок "Победа", партия "Шор", как многие пытаются говорить. Башкан - всенародно избранный. Да, она поддерживалась командой Илона Мироновича Шора. Да, она поддерживалась блоком "Победа". Но на сегодня весь гагаузский народ всполохнулся", - сказал Влах журналистам. Он отметил, что все эти информационные вбросы делаются по указке и заданию властей республики. "Около семи дней наши европейские партнеры, аккредитованные дипломаты, не нашли времени высказаться по аресту непростого гражданина… Молчание (европейских партнеров – ред.) говорит о том, что нашей власти дали карт-бланш, чтобы она могла делать то, что якобы приведет нас к европейскому будущему. Это кощунство со стороны режима, со стороны судебной системы", - подчеркнул он. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250402/gutsul-2008908347.html

https://ria.ru/20250402/kishinev-2008887293.html

https://ria.ru/20250402/gutsul-2008865635.html

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