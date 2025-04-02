https://ria.ru/20250402/gutsul-2008941278.html
Суд в Молдавии отклонил запрос об освобождении Гуцул из-под ареста
Суд в Молдавии отклонил запрос об освобождении Гуцул из-под ареста - РИА Новости, 02.04.2025
Суд в Молдавии отклонил запрос об освобождении Гуцул из-под ареста
Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили запрос об освобождении главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:09:00+03:00
2025-04-02T17:09:00+03:00
2025-04-02T17:41:00+03:00
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
кишинев
мария захарова
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили запрос об освобождении главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости."Коллегия судей постановила, что Гуцул остается под арестом на 20 суток", — сказал на выходе из зала суда адвокат политика Сергей Морару.Юрист отметил, что обвинения против башкана носят политически мотивированный характер.У здания суда продолжается акция протеста сторонников главы автономии и представителей оппозиционного блока "Победа", требующих освобождения Гуцул.Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании на 72 часа.Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023-м.Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита обжаловала его в Апелляционной палате. При этом прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте башкана на 30 суток. Во вторник госорган отклонил этот запрос. Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
https://ria.ru/20250402/gutsul-2008865635.html
https://ria.ru/20250401/moldavija-2008635885.html
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Митинг в поддержку Гуцул у здания суда
Митинг в поддержку Гуцул у здания суда
2025-04-02T17:09
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РИА Новости
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молдавия, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире, кишинев, мария захарова, дмитрий песков
Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире, Кишинев, Мария Захарова, Дмитрий Песков
Суд в Молдавии отклонил запрос об освобождении Гуцул из-под ареста
Апелляционный суд в Кишиневе отказался освободить главу Гагаузии Гуцул
КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили запрос об освобождении главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
"Коллегия судей постановила, что Гуцул
остается под арестом на 20 суток", — сказал на выходе из зала суда адвокат политика Сергей Морару.
Юрист отметил, что обвинения против башкана носят политически мотивированный характер.
У здания суда продолжается акция протеста сторонников главы автономии и представителей оппозиционного блока "Победа", требующих освобождения Гуцул.
Главу Гагаузии
25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании на 72 часа.
Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023-м.
Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита обжаловала его в Апелляционной палате.
При этом прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте башкана на 30 суток. Во вторник госорган отклонил этот запрос. Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.
Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова
, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.