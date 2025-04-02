Рейтинг@Mail.ru
Суд в Молдавии отклонил запрос об освобождении Гуцул из-под ареста - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 02.04.2025 (обновлено: 17:41 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/gutsul-2008941278.html
Суд в Молдавии отклонил запрос об освобождении Гуцул из-под ареста
Суд в Молдавии отклонил запрос об освобождении Гуцул из-под ареста - РИА Новости, 02.04.2025
Суд в Молдавии отклонил запрос об освобождении Гуцул из-под ареста
Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили запрос об освобождении главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:09:00+03:00
2025-04-02T17:41:00+03:00
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
кишинев
мария захарова
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008888246_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a28facdbcda1bb6d48d1bf52c31ef569.jpg
КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили запрос об освобождении главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости."Коллегия судей постановила, что Гуцул остается под арестом на 20 суток", — сказал на выходе из зала суда адвокат политика Сергей Морару.Юрист отметил, что обвинения против башкана носят политически мотивированный характер.У здания суда продолжается акция протеста сторонников главы автономии и представителей оппозиционного блока "Победа", требующих освобождения Гуцул.Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании на 72 часа.Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023-м.Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита обжаловала его в Апелляционной палате. При этом прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте башкана на 30 суток. Во вторник госорган отклонил этот запрос. Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
https://ria.ru/20250402/gutsul-2008865635.html
https://ria.ru/20250401/moldavija-2008635885.html
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Митинг в поддержку Гуцул у здания суда
Митинг в поддержку Гуцул у здания суда
2025-04-02T17:09
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008888246_319:0:1280:721_1920x0_80_0_0_81d9a5de55a9a9c75573c103d35465c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире, кишинев, мария захарова, дмитрий песков
Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире, Кишинев, Мария Захарова, Дмитрий Песков
Суд в Молдавии отклонил запрос об освобождении Гуцул из-под ареста

Апелляционный суд в Кишиневе отказался освободить главу Гагаузии Гуцул

© Sputnik МолдоваАпелляционная палата Кишинева начала слушания по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул
Апелляционная палата Кишинева начала слушания по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Sputnik Молдова
Апелляционная палата Кишинева начала слушания по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили запрос об освобождении главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
"Коллегия судей постановила, что Гуцул остается под арестом на 20 суток", — сказал на выходе из зала суда адвокат политика Сергей Морару.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Гуцул обратилась к генсеку ООН
Вчера, 12:56
Юрист отметил, что обвинения против башкана носят политически мотивированный характер.
У здания суда продолжается акция протеста сторонников главы автономии и представителей оппозиционного блока "Победа", требующих освобождения Гуцул.

Задержание Гуцул

Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании на 72 часа.
Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023-м.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Молдавии предложили лишить Гагаузию статуса автономии
1 апреля, 13:46
Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита обжаловала его в Апелляционной палате.
При этом прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте башкана на 30 суток. Во вторник госорган отклонил этот запрос. Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.
Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Режим Майи Санду возрождает для Европы институт узников совести
28 марта, 08:00
 
МолдавияГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ миреКишиневМария ЗахароваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала