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В Кишиневе начались слушания по делу главы Гагаузии Гуцул

В Кишиневе начались слушания по делу главы Гагаузии Гуцул - РИА Новости, 02.04.2025

В Кишиневе начались слушания по делу главы Гагаузии Гуцул

Апелляционная палата Кишинева начала слушания по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул, заседание объявлено закрытым, представителей... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:34:00+03:00

2025-04-02T13:34:00+03:00

2025-04-02T14:11:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева начала слушания по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул, заседание объявлено закрытым, представителей СМИ удалили из зала суда, передает корреспондент РИА Новости. Сама Гуцул участвует в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, где она находится с момента задержания. Ранее депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии "Возрождение" Александр Суходольский заявил РИА Новости, что центральные власти республики ведут беспрецедентное давление на главу Гагаузской автономии, назвав происходящее "политическим беспределом и узурпацией". По словам Суходольского, действия властей направлены на "зачистку политического поля" перед предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут нынешней осенью. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева.️

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

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Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул