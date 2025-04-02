https://ria.ru/20250402/gutsul-2008865635.html

Гуцул обратилась к генсеку ООН

Гуцул обратилась к генсеку ООН - РИА Новости, 02.04.2025

Гуцул обратилась к генсеку ООН

Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул после ареста обратилась к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой поддержать гагаузский народ. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:56:00+03:00

2025-04-02T12:56:00+03:00

2025-04-02T12:56:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул после ареста обратилась к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой поддержать гагаузский народ. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева. "Находясь в одной из самых жутких тюрем Европы, я обращаюсь к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу. Господин генеральный секретарь, 30 лет назад гагаузскому народу гарантировали его политические права. Это соглашение стало образцом для всего мирового сообщества, где гражданский конфликт был решен посредством диалога. Сегодня я обращаюсь к вам с просьбой поддержать наш народ", - говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов. По слова главы Гагаузии, уголовное дело против нее — это не просто нападки на конкретного политика, а преднамеренная попытка лишить Гагаузию ее законно избранного руководства. "Судебная система используется как инструмент для устранения башкана (главы – ред.), ослабления института автономии и, в конечном итоге, ее полного демонтажа. Молдавские власти действуют безнаказанно, уверенные, что их шаги не встретят сопротивления на международной арене. Я обращаюсь к вам как к главному защитнику прав человека на международном уровне с призывом обратить пристальное внимание на происходящее в Гагаузии", - пояснила Гуцул. По ее мнению, поддержка генсека ООН станет важным сигналом всему миру о том, что право на самоуправление и демократические принципы охраняются, и что ООН готова вмешаться там, где эти фундаментальные ценности находятся под угрозой. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250331/gutsul-2008416498.html

https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html

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Ольга Фомченкова

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