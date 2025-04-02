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Гунба вступил в должность президента Абхазии - РИА Новости, 02.04.2025
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13:09 02.04.2025 (обновлено: 13:37 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/gunba-2008868135.html
Гунба вступил в должность президента Абхазии
Гунба вступил в должность президента Абхазии - РИА Новости, 02.04.2025
Гунба вступил в должность президента Абхазии
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба принес присягу и вступил в должность главы государства, председатель парламента вручил ему шашку и абхазский посох... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:09:00+03:00
2025-04-02T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба принес присягу и вступил в должность главы государства, председатель парламента вручил ему шашку и абхазский посох "алабаща", сообщает пресс-служба руководителя республики. "Бадра Гунба официально вступил в должность президента Республики Абхазия. Торжественная церемония инаугурации состоялась 2 апреля в актовом зале кабинета министров", - говорится в сообщении. Отмечается, что Гунба принес президентскую присягу в присутствии депутатов парламента, судей Конституционного суда. Затем спикер парламента республики Лаша Ашуба вручил Гунбе атрибуты власти - штандарт президента, официальную печать с гербом Абхазии и надписью "Президент Республики Абхазия", шашку – символ статуса главнокомандующего вооруженными силами и национальный абхазский посох "алабаща" – знак государственной мудрости. Использование этого посоха в качестве атрибута государственной власти было инициировано первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинбой, это событие приурочили ко дню принятия им присяги 6 декабря 1999 года. Среди почетных гостей на церемонии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, главы российских регионов, послы России, Южной Осетии, Венесуэлы и Никарагуа, представитель Приднестровья, судьи Конституционного суда и руководство Верховного суда Абхазии, члены ее правительства и главы администраций районов, а также представители религиозных конфессий и органов местного самоуправления. Выборы президента Абхазии прошли в два тура - 15 февраля и 1 марта. Во втором туре победил Гунба с 54,73% голосов избирателей, его оппонент оппозиционер Адгур Ардзинба набрал 41,54%.
https://ria.ru/20250402/gunba-2008424062.html
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в мире, абхазия, россия, бадра гунба, лаши ашуба, владислав ардзинба
В мире, Абхазия, Россия, Бадра Гунба, Лаши Ашуба, Владислав Ардзинба
Гунба вступил в должность президента Абхазии

Гунба принес присягу и вступил в должность президента Абхазии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбранный президент Абхазии Бадра Гунба на инаугурации президента Абхазии в Сухуме. 2 апреля 2025
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба на инаугурации президента Абхазии в Сухуме. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Избранный президент Абхазии Бадра Гунба на инаугурации президента Абхазии в Сухуме. 2 апреля 2025
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба принес присягу и вступил в должность главы государства, председатель парламента вручил ему шашку и абхазский посох "алабаща", сообщает пресс-служба руководителя республики.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбранный президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии инаугурации президента Абхазии в Сухуме
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии инаугурации президента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии инаугурации президента Абхазии в Сухуме
"Бадра Гунба официально вступил в должность президента Республики Абхазия. Торжественная церемония инаугурации состоялась 2 апреля в актовом зале кабинета министров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Гунба принес президентскую присягу в присутствии депутатов парламента, судей Конституционного суда. Затем спикер парламента республики Лаша Ашуба вручил Гунбе атрибуты власти - штандарт президента, официальную печать с гербом Абхазии и надписью "Президент Республики Абхазия", шашку – символ статуса главнокомандующего вооруженными силами и национальный абхазский посох "алабаща" – знак государственной мудрости. Использование этого посоха в качестве атрибута государственной власти было инициировано первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинбой, это событие приурочили ко дню принятия им присяги 6 декабря 1999 года.
Политический деятель Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Биография Бадры Гунбы
00:35
Среди почетных гостей на церемонии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, главы российских регионов, послы России, Южной Осетии, Венесуэлы и Никарагуа, представитель Приднестровья, судьи Конституционного суда и руководство Верховного суда Абхазии, члены ее правительства и главы администраций районов, а также представители религиозных конфессий и органов местного самоуправления.
Выборы президента Абхазии прошли в два тура - 15 февраля и 1 марта. Во втором туре победил Гунба с 54,73% голосов избирателей, его оппонент оппозиционер Адгур Ардзинба набрал 41,54%.
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии инаугурации президента Абхазии в Сухуме. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии
12:05
 
В миреАбхазияРоссияБадра ГунбаЛаши АшубаВладислав Ардзинба
 
 
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