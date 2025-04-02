https://ria.ru/20250402/grobnitsa-2008704981.html

"Такого никто не ожидал". Кого случайно "оживили" в гробнице Тутанхамона

"Такого никто не ожидал". Кого случайно "оживили" в гробнице Тутанхамона - РИА Новости, 02.04.2025

"Такого никто не ожидал". Кого случайно "оживили" в гробнице Тутанхамона

Археологи пытаются разгадать очередную загадку гробницы Тутанхамона. По их мнению, в склепе проводили древний и опасный обряд. А последние находки доказывают,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:00:00+03:00

2025-04-02T08:00:00+03:00

2025-04-02T08:04:00+03:00

религия

египет

тутанхамон

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи пытаются разгадать очередную загадку гробницы Тутанхамона. По их мнению, в склепе проводили древний и опасный обряд. А последние находки доказывают, что современные представления об истории Египта в корне неверны.Важна каждая мелочьБолее ста лет прошло с того момента, как британский археолог Говард Картер обнаружил в Долине Царей одну из жемчужин мировой истории — гробницу Тутанхамона.Тридцать веков усыпальница оставалась нетронутой. Из нее извлекли порядка пяти тысяч артефактов — погребальную утварь, драгоценности, предметы быта — в идеальном состоянии. При таком изобилии исследователям непросто разобраться, что к чему.Разумеется, сам Картер в 1922-м поспешил заняться именно мумией юного фараона, а раскрытие секретов остальных находок оставил на откуп потомкам.Так что теперь и года не проходит, чтобы специалисты не заявили об очередной сенсации, таящейся в древней гробнице. Пример тому — недавние изыскания профессора египтологии из Йельского университета Николаса Брауна.Среди золотых масок, сандалий, статуй и колесниц он обратил внимание на весьма невзрачные предметы — пару глиняных подносов и четыре деревянных посоха. Лежали они прямо у изголовья мумии.Первоначально считалось, что их использовали как опоры и подставки для более ценных других артефактов. Но Браун убежден: они сами по себе бесценные артефакты.По его мнению, глиняные корытца служили для возлияний. Вполне возможно, в них наливали "священную и неоскверненную" воду из Нила. С ее помощью, как верили древние, можно оживить тело усопшего.А деревянные посохи, продолжает египтолог, могли быть ни чем иным, как "жезлами Гора". Эти предметы культа жрецы использовали в церемонии "пробуждения фараона" — особом священнодействии перед отправкой души в загробный мир.Если теория профессора Брауна верна, то мир стоит на пороге очередного сенсационного открытия.Целое и его частиДело в том, что предложенная американским египтологом интерпретация до боли напоминает один известный ритуал.В "Текстах пирамид" — древнейшем памятнике религиозной литературы Египта —повествуется о ссоре двух богов-братьев Осириса и Сета. Первый шутки ради поставил второму подножку. А тот решил отомстить — убил брата, разрубил его тело на 42 части и разбросал по всему Египту.Убитая горем супруга Осириса Исида поклялась отыскать все фрагменты. После долгих поисков она собрала их воедино и оживила мужа с помощью волшебного жезла своего сына Гора. С тех пор, как считали древние, бог-отец удалился под землю и стал владыкой царства мертвых, а сын стал править миром живых.А старинная легенда превратилась в один из заупокойных ритуалов, практиковавшихся древними египтянами."Я совершенно убежден: то, что мы видим в погребальной камере Тутанхамона, и есть тот самый ритуал “пробуждения Осириса”", — подчеркнул Николас Браун.Политическая конъюнктураОднако далеко не все согласились с его доводами. В частности, есть одно но.По данным Американского исследовательского центра в Египте, самое раннее описание ритуала "пробуждения Осириса" датируется эпохой XIX династии (1292-1186 годы до нашей эры). А правление Тутанхамона относится к XVIII династии.Таким образом, материальное воплощение легендарного обряда появилось на столетие раньше, чем принято считать. Профессор Браун отметил: не исключено, что египтологам повезет и удастся найти другие гробницы — более древние, где воспроизводили "пробуждение Осириса"."Ведь предшественник Тутанхамона, фараон Эхнатон, кардинально изменил верования Египта, — пояснил ученый. — В годы его правления религия, по сути, стала монотеистической и сосредоточилась на почитании Атона — бога солнечного диска".Разумеется, остальные ритуальные практики, в том числе связанные с Осирисом, временно отошли на второй план. Более того, оказались под запретом. "Тутанхамон же и его чиновники вернули все на круги своя", — заключил Браун.Альтернативная версияЛюбопытно и другое: не успел профессор Йельского университета выдвинуть свое предположение, как тут же появилось еще одно, не менее интересное.Египтолог из Гронингенского университета Якобус ван Дейк напрочь отрицает точку зрения Николаса Брауна. Уж слишком мало убедительных аргументов, да и нестыковок хватает.Например, почему "жезлов Гора" в гробнице Тутанхамона оказалось четыре? В известном мифе для оживления Осириса использовали только один. Взамен специалист из Нидерландов предлагает рассмотреть другой вариант. Деревянные посохи, по его мнению, больше напоминают о ритуале "заклинания факелов".Светильники устанавливали по углам саркофага. Отсюда понятно, почему их четыре — чтобы душа усопшего не заблудилась во время путешествия по загробному миру. Затем жрецы произносили священную формулу, призванную обеспечить покойного светом и по ту сторону. После этого факелы гасили.Версия ван Дейка не лишена оснований. Но, как и у Николаса Брауна, лишена материальных доказательств. Чтобы проверить, какая гипотеза верна, исследователям необходимо тщательно изучить глиняные корытца и посохи. Быть может, повезет, и удастся выяснить, что за жидкость была в сосудах.А пока гробница Тутанхамона не готова открыть очередную из сотен своих тайн.

https://ria.ru/20250331/mumiya-2007960480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

египет, тутанхамон, аналитика - религия и мировоззрение