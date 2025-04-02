https://ria.ru/20250402/grenlandiya-2008799956.html

США готовят оценку стоимости содержания Гренландии, пишут СМИ

США готовят оценку стоимости содержания Гренландии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2025

США готовят оценку стоимости содержания Гренландии, пишут СМИ

Вашингтон готовит оценку потенциальной стоимости содержания Гренландии в составе США, пытаясь определить финансовые последствия присоединения острова и... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T06:41:00+03:00

2025-04-02T06:41:00+03:00

2025-04-02T06:41:00+03:00

в мире

гренландия

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

парламентские выборы в гренландии

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Вашингтон готовит оценку потенциальной стоимости содержания Гренландии в составе США, пытаясь определить финансовые последствия присоединения острова и предоставления государственных услуг для его жителей, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. "Белый дом готовит оценку стоимости для федерального правительства установления контроля над Гренландией... Чиновники Белого дома в последние недели предприняли шаги для определения финансовых последствий становления Гренландии территорией США, включая стоимость предоставления государственных услуг для 58 тысяч её жителей", - говорится в сообщении. По данным источников издания, сотрудники бюджетного управления Белого дома пытаются определить потенциальную стоимость сохранения Гренландии в составе США в случае её присоединения, а также доход от природных ресурсов острова, который мог бы получить Вашингтон. При этом, согласно Washington Post, США рассматривают вариант предложить правительству Гренландии более выгодную сделку, чем датчане, которые в настоящее время выделяют около 600 миллионов долларов в год на финансирование услуг на острове. Американцы, по словам неназванного американского чиновника, могут предложить больше. "Идёт дискуссия о том, какова будет рентабельность для Соединённых Штатов Америки, если мы приобретем Гренландию... Сколько нам будет стоить содержание Гренландии как территории Соединённых Штатов?" - приводит издание слова чиновника. Источник добавил, что из потенциальных приобретений США, включая Канаду и Панамский канал, Трамп рассматривает Гренландию как "самое простое". Однако, пишет Washington Post, чиновник Белого дома заявил, что присоединение Гренландии не входит в число главных вопросов национальной безопасности США, а является лишь "бонусной игрой" после окончания украинского и палестино-израильского конфликтов и "сдерживания" Ирана. "Внутреннее планирование даёт основания полагать, что амбиции администрации по приобретению Гренландии выходят за рамки раздумий президента и начинают находить отражение в политике правительства", - пишет издание. Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250401/grenlandiya-2008605655.html

https://ria.ru/20250330/grenlandiya-2008265926.html

https://ria.ru/20250324/danija-2006963709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренландия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, парламентские выборы в гренландии