https://ria.ru/20250402/grenlandija-2008985120.html

Премьер Дании заявила, что США не получат контроль над Гренландией

Премьер Дании заявила, что США не получат контроль над Гренландией - РИА Новости, 02.04.2025

Премьер Дании заявила, что США не получат контроль над Гренландией

США не получат контроль над Гренландией, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, ее слова приводит агентство Reuters. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T21:28:00+03:00

2025-04-02T21:28:00+03:00

2025-04-02T22:19:00+03:00

в мире

гренландия

сша

дания

метте фредериксен

дональд трамп

парламентские выборы в гренландии

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. США не получат контроль над Гренландией, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, ее слова приводит агентство Reuters.В среду политик прибыла с трехдневным визитом на остров для переговоров с новым правительством."США не получат контроль над Гренландией. Гренландия принадлежит гренландцам", — сказала премьер.Она также пообещала сделать все, чтобы обеспечить равные отношения между датчанами и гренландцами в датском королевстве. Еще до вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.В середине марта в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума по вопросу полной независимости от Дании. При этом ни одна местная политическая партия, равно как и подавляющее большинство граждан, не поддерживает присоединение к США. Новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен уже заявил, что Штаты не получат эту территорию, а гренландцы сами будут определять свое будущее. До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250402/grenlandiya-2008799956.html

https://ria.ru/20250329/daniya-2008132056.html

https://ria.ru/20250329/tramp-2008078135.html

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в мире, гренландия, сша, дания, метте фредериксен, дональд трамп, парламентские выборы в гренландии