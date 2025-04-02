https://ria.ru/20250402/granitsa-2008782690.html

ЕСПЧ требует от Финляндии объяснить причину закрытия границы с Россией

ЕСПЧ требует от Финляндии объяснить причину закрытия границы с Россией - РИА Новости, 02.04.2025

ЕСПЧ требует от Финляндии объяснить причину закрытия границы с Россией

Европейский суд по правам человека потребовал от финских властей обосновать причины закрытия финско-российской границы, пишет Helsingin Sanomat. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T00:35:00+03:00

2025-04-02T00:35:00+03:00

2025-04-02T10:14:00+03:00

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европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Европейский суд по правам человека потребовал от финских властей обосновать причины закрытия финско-российской границы, пишет Helsingin Sanomat."Девять человек русского происхождения, проживающих в Финляндии, подали жалобу в ЕСПЧ. По мнению заявителей, закрытие восточной границы нарушает их права человека во многих отношениях, поскольку поездки между Финляндией и Россией являются важной частью их жизни", — указано в статье.В материале упоминаются причины, по которым истцы требуют признать закрытие границы нарушением их прав. Например, у некоторых заявителей есть семьи в России, с которыми теперь невозможно встретиться. Также поступали жалобы на невозможность получать пенсию. Из-за наложения санкций на российские банки приходилось забирать ее лично в отделении банка.Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Она обвиняла Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла попытки уличить страну в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.

https://ria.ru/20250401/finlyandiya-2008592818.html

https://ria.ru/20250401/finlyandiya-2008769153.html

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в мире, финляндия, россия, хельсинки, европейский суд по правам человека (еспч)