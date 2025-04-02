https://ria.ru/20250402/gosduma-2008913824.html

В Госдуме назвали претензии США на Гренландию призрачными

В Госдуме назвали претензии США на Гренландию призрачными - РИА Новости, 02.04.2025

В Госдуме назвали претензии США на Гренландию призрачными

Территориальные претензии США на Гренландию пока что более призрачны, чем реальны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:18:00+03:00

2025-04-02T15:18:00+03:00

2025-04-02T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Территориальные претензии США на Гренландию пока что более призрачны, чем реальны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди"). В среду газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом ищет способы сделать приобретение Гренландии привлекательнее для американцев, надеясь компенсировать траты на остров за счет полезных ископаемых территории. "Интерес (президента США) Дональда Трампа к Гренландии (также, как и к Канаде и другим территориям - ред.) - в первую очередь отсылка к давним имперским "замашкам" США… но, как и в XIX веке, территориальные притязания США на Гренландию пока больше призрачны, чем реальны", - сказала Чемерис. Депутат Госдумы напомнила, что впервые о присоединении арктических территорий в США заговорили еще в середине XIX века. В то же время Соединенные Штаты купили Аляску и пытались приобрести Гренландию, но сделка не состоялась из-за категорического отказа Дании продавать остров. По словам депутата, притязания Штатов на Гренландию усилились после Второй Мировой войны, когда ими было выдвинуто предложение о покупке острова за 100 миллионов долларов золотом, но оно вновь было категорически отвергнуто. "Как и тогда, в XIX веке, так и сейчас большинство американцев не очень понимают, зачем им крошечная Гренландия с… неизменным отказом присоединяться к Соединенным Штатам", - считает Чемерис. Парламентарий также рассказала, что у Гренландии имеются небольшие запасы редкоземельных металлов, и важным активом острова являются 10% от мировых запасов питьевой воды. "Амбиции Трампа понятны: контроль над некоторыми территориями Арктики позволит в будущем осуществлять контроль над мировой торговлей через новые, альтернативные северные маршруты", - добавила Чемерис. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни Соединенные Штаты. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании. Результаты опроса, проведенного с 20 по 24 марта исследовательской компанией YouGov и новостным порталом Yahoo, показали, что менее 20% граждан США поддерживают идею аннексии Гренландии и Канады, которую продвигает администрация Трампа. Ранее Трамп заявлял, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Президент Штатов, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, 28 марта сказал, что остров нужен Америке с точки зрения безопасности, и выбор здесь отсутствует. Трамп также отметил, что принадлежащий Дании остров необходим США для обеспечения международной безопасности, указав на риски со стороны Китая и России. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

https://ria.ru/20250402/grenlandiya-2008799956.html

https://ria.ru/20250324/danija-2006963709.html

https://ria.ru/20250402/grenlandiya-2008800184.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, госдума рф, yahoo! inc., парламентские выборы в гренландии